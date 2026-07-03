El Gobierno convocó a la primera mesa política sin Manuel Adorni y depende de la Scaloneta

El Gobierno quiere recuperar la agenda política y convocó a la primera reunión de la mesa política, la primera sin Manuel Adorni que fue desplazado como jefe de Gabinete hace una semana.

Significará también el debut de Diego Santilli como ministro coordinador en este ámbito, que presidirá Karina Milei . A diferencia de las reuniones de Gabinete, no concurre el presidente, que delega las negociaciones políticas en su hermana.

El encuentro será este martes a las 13, es decir a la misma hora que la Selección debería jugar el partido de octavos del mundial en casa de avanzar de ronda. Parece que no le tienen fe a la Selección ante Cabo Verde. Sin embargo, en el Ejecutivo aclaran que "está tendiente a modificaciones" en caso que Argentina alcance dicha instancia.

Ocurre una situación parecida con la conferencia de prensa prevista para ese mismo día de parte del flamante vocero presidencial. Sigue estipulada a las 11 por lo que podría cambiar de horario. "Estaremos confirmando el horario por la noche", subrayaron los colaboradores del nuevo portavoz.

Junto a la secretaria general de la Presidencia participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el mencionado jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Asuntos Gubernamentales y principal armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.

También formarán parte de los encuentros la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el asesor presidencial Santiago Caputo, dos de los dirigentes con mayor peso político dentro del oficialismo.

La principal novedad será la incorporación del secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, que participará por primera vez de estas reuniones de coordinación.

De acuerdo con altas fuentes oficiales, el Gobierno prevé una sesión el 16 de julio en el Senado. Prevé tratar el paquete de reformas en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley Hojarasca, pliegos judiciales y ascensos militares.

"Estamos tratando de cerrar la sesión. El 8 hay labor parlamentaria y buscamos acordar los temas. Creemos que tenemos el número para volver a recuperar la gestión", recalcó un funcionario de la mesa política.

En la última reunión de Javier MIlei con diputados y senadores, realizada este miércoles en Casa Rosada, el jefe de Estado pidió avanzar con el proyecto de reforma electoral que, entre otras cuestiones, busca implementar la suspensión de las elecciones PASO. También quiere sancionar definitivamente los cambios en el régimen de zonas frías y promover modificaciones a la reciente ley de Inocencia Fiscal. A su vez, impulsará un proyecto para reformar el marco normativo del Banco Central.