El nuevo mapa del Gabinete de Javier Milei: así se reestructuró el Gobierno tras la salida de Manuel Adorni

El Ejecutivo dispuso la eliminación del Ministerio del Interior y transfirió todas sus competencias a la Jefatura de Gabinete. Además, creó nuevas secretarías presidenciales y redefinió la estructura del Gabinete nacional.

Tras la salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete de Ministros, el gobierno de Javier Milei oficializó una nueva reestructuración del Poder Ejecutivo mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que dispone la eliminación del Ministerio del Interior y el traspaso de todas sus competencias a manos de Diego Santilli. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y modifica la Ley de Ministerios.

Con esta decisión, el Ejecutivo argumentó que busca optimizar el funcionamiento de la administración nacional y concentrar la coordinación política en la órbita del jefe de Gabinete Diego Santilli. Para ello, se creó la figura de un vicejefe de Gabinete, ahora en manos de Guillermo Ignacio Devitt, y de un vicejefe de Gabinete del Interior en poder de Gustavo Javier Coria, quienes asistirán en las tareas que anteriormente dependían de la cartera disuelta.

La reforma también reduce a ocho la cantidad de ministerios nacionales, que pasan a ser Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad Nacional, Salud, Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado. De este modo, la Jefatura de Gabinete absorbe un amplio conjunto de atribuciones vinculadas con las relaciones con las provincias, los asuntos electorales, el turismo, el ambiente, el deporte, la ciencia y tecnología, además de otras áreas estratégicas de la administración pública.

Otra de las novedades del decreto es la creación de la Secretaría de Vocería Presidencial con el control de Adrián Ravier y de la Secretaría de Comunicación y Medios para Fabián Fernández, ambas bajo la órbita directa de la Presidencia de la Nación. Asimismo, se establece que las Secretarías General, Legal y Técnica, de Inteligencia de Estado y de Vocería Presidencial tendrán rango y jerarquía de ministro.

El decreto también determina que todos los compromisos, bienes, partidas presupuestarias, estructuras organizativas y el personal del extinto Ministerio del Interior serán transferidos a la Jefatura de Gabinete hasta tanto se apruebe la nueva estructura administrativa.