Aumentó la tarifa de la luz: cuál será el impacto para los usuarios mendocinos

El Gobierno nacional actualizó los precios de la energía para el mes de julio y esto tendrá un impacto en la tarifa del servicio. La variación en el valor de la energía es en promedio del 4,5% pero desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) indicaron para la gran mayoría de los usuarios residenciales de Mendoza el impacto promedio será del 1,6% en la boleta de la luz.

La Secretaría de Energía de la Nación dispuso nuevos precios a la energía para los consumos registrados a partir del 1 de julio. Asimismo, establecieron la continuidad de los subsidios para usuarios residenciales y se incrementó la bonificación adicional extraordinaria para beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El Gobierno Nacional publicó, mediante Resolución Nº 151/2026, los nuevos Precios de Referencia de la Potencia, el Precio Estabilizado de la Energía y los Servicios Adicionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que rigen desde el 1 al 31 de julio de 2026.

La medida forma parte del proceso de actualización gradual de los costos del sistema eléctrico nacional. Estos nuevos precios impactan en el componente de la tarifa de jurisdicción nacional, mientras que el Valor Agregado de Distribución (VAD), de jurisdicción provincial, no registra modificaciones durante el mes de julio, informaron desde el EPRE.

Asimismo, mediante la Resolución Nº146/2026, la Secretaría de Energía dispuso la continuidad de los subsidios focalizados para usuarios residenciales beneficiarios, con el objetivo de atenuar el impacto de los incrementos estacionales en los consumos de invierno.

En ese marco, se estableció una bonificación adicional extraordinaria del 16,59% para usuarios residenciales beneficiarios del SEF aplicada sobre el consumo base de 300kWh mes. La medida busca sostener los principios de gradualidad, razonabilidad y previsibilidad en el proceso de reestructuración de subsidios, especialmente durante los meses de mayor demanda energética.

Cuál será el impacto en la boleta

Desde el EPRE informaron que la variación al usuario final en promedio es del 4,5%. En tanto, para los usuarios residenciales, que representan el 85% de los usuarios, el impacto promedio será del 1.6% y dependerá además de si el hogar cuenta o no con subsidio del Estado Nacional.

Usuarios con subsidio: hasta 600 kWh bimestrales verán una reducción del -1,5% promedio, desde los $250 a $800 promedio mes. Mientras que aquellos usuarios que superan los 600 kWh bimestrales el incremento promedio será del 1.5%, es decir desde los $1.300 a los $7.700 promedio mes.

Usuarios sin subsidio: el incremento rondará en promedio el 3%, es decir entre los $1.500 y los $11.000 mes.

En este contexto, el EPRE mediante Resolución 149/2026, estableció los nuevos cuadros tarifarios a usuario final para el periodo julio 2026.