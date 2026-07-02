Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora con el aumento de julio

Las empleadas domésticas tienen un nuevo aumento en puerta al inicio de julio de 2026. Los nuevos montos por hora.

Las empleadas domésticas comenzaron a percibir desde julio de 2026 una nueva actualización salarial, luego de la aplicación del último tramo del acuerdo paritario vigente. El incremento, del 1,4%, modifica los valores mínimos por hora y por mes para todas las categorías del sector y constituye la base para las próximas negociaciones salariales.

En el caso del personal de tareas generales, el salario mínimo quedó establecido en $3.733,72 por hora para quienes trabajan con retiro y en $3.996,45 por hora para quienes lo hacen sin retiro. Para quienes cumplen una jornada mensual completa, los nuevos pisos salariales ascienden a $458.053,22 con retiro y $505.302,76 sin retiro.

El aumento para empleadas domésticas La actualización forma parte del esquema de aumentos escalonados dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que contempló incrementos del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, desde este mes se incorporó de manera remunerativa el 50% de una suma que hasta ahora tenía carácter no remunerativo.

La normativa recuerda que todos los empleadores deben registrar la relación laboral ante ARCA, sin importar la cantidad de horas trabajadas. El trámite puede realizarse de forma online mediante clave fiscal, informando el CUIL de la trabajadora, la modalidad de contratación, la cantidad de horas semanales, la remuneración, la fecha de ingreso y el tipo de tareas desempeñadas.

El respeto de los salarios mínimos y la registración del personal forman parte de las obligaciones establecidas por la legislación vigente. El incumplimiento puede derivar en sanciones, reclamos laborales y el pago de diferencias salariales.