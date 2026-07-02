Caos en la Autopista Dellepiane por una fuga de gas: cortaron totalmente la circulación

Un caño de alta presión se rompió durante una excavación y provocó una fuga de gas en la Autopista Dellepiane. Bomberos y Metrogas trabajan en el lugar.

Un importante operativo de emergencia se desplegó este martes sobre la Autopista Dellepiane luego de que un caño de alta presión se rompiera accidentalmente durante tareas de excavación. La pérdida de gas obligó a cortar por completo la circulación hacia el centro y generó un fuerte colapso del tránsito en los accesos.

El incidente ocurrió en la colectora de la Autopista Dellepiane al 6500, a la altura de Escalada y del enlace con la Autopista 25 de Mayo, en sentido hacia el centro. Según informaron fuentes oficiales, el escape de gas se produjo mientras operarios de una empresa contratista realizaban trabajos de excavación en la zona.

X: @TN Como consecuencia de la rotura del caño, se activó un operativo de emergencia para contener la situación y minimizar los riesgos para quienes circulaban por el lugar. Tras el llamado de emergencia, efectivos de Bomberos de la Ciudad acudieron al sitio para colaborar con las tareas preventivas, mientras una unidad de la Estación Lugano trabajó con una cisterna y desplegó una línea de 38 milímetros como parte del dispositivo de seguridad.

Corte total y operativo para controlar la fuga de gas En paralelo, personal de Metrogas intervino para controlar el escape y avanzar con las tareas de reparación del caño afectado. Debido al riesgo generado por la pérdida, las autoridades dispusieron el corte total de la Autopista Dellepiane a la altura de Escalada, en sentido hacia el centro.

X: @AleRamosTN La interrupción provocó importantes complicaciones para el tránsito, con largas demoras y un fuerte congestionamiento que se extendió sobre la Autopista Riccheri y los accesos cercanos. Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar la zona y optar por caminos alternativos hasta que finalicen los trabajos y pueda restablecerse la circulación de manera segura.