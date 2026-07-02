Llegó Maravillosa Alicia al Jardín Botánico: mirá las fotos de todos los famosos que vivieron la experiencia

Nadie se quiso perder del pre-opening de Maravillosa Alicia, la experiencia inmersiva que desembarcó en el Jardín Botánico de Buenos Aires. Quiénes fueron.

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Panam en el pre-opening de Maravillosa Alicia.

El miércoles 1 de julio, Maravillosa Alicia realizó su pre opening en el Jardín Botánico Carlos Thays, ubicado en el barrio porteño de Palermo, con una convocatoria que reunió a figuras del espectáculo, la televisión, la política y la gastronomía. Los invitados fueron los primeros en recorrer la experiencia inmersiva inspirada en el popular cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que, este jueves, abrió sus puertas al público.

Entre los asistentes al pre opening estuvieron Mercedes Morán, Isabel Macedo junto a su familia, Emilia Attias, Marcela Kloosterboer, Luciano Cáceres, Mike Amigorena, Calu Rivero junto a su hermana Marou Rivero y sus hijos, Javier Calamaro, Charo López, Germán Martitegui, Michel Noher, Germán Tripel y Flor Otero, y Panam.

También participaron Yuyito González, Melody Luz, Floppy Tesouro, Ana Rosenfeld, Belén Francese, Costa, Roberto García Moritán, María Eugenia Vidal junto a su pareja, Enrique Sacco, Felicitas Pizarro y Jorge Rey, entre otros invitados.

Mirá el video de Maravillosa Alicia El recorrido fue creado especialmente para el Jardín Botánico Carlos Thays, uno de los espacios patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires. La experiencia fue diseñada para no alterar el predio; asimismo, la iluminación utilizada es LED de bajo consumo y no genera contaminación lumínica.