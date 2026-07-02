El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un invierno distinto para Mendoza: qué pasará hasta septiembre

El nuevo pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional dejó un dato clave para Mendoza : durante julio, agosto y septiembre, la provincia aparece dentro de la franja con mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal. El informe llega en medio de una semana marcada por el frío extremo, heladas y nevadas en distintas zonas del país.

La previsión del SMN no significa que el frío vaya a desaparecer ni que el invierno deje de tener episodios intensos. Por el contrario, todavía pueden registrarse irrupciones de aire polar, nevadas en cordillera, heladas en el llano y jornadas con temperaturas muy bajas. La diferencia está en el promedio: para el trimestre completo, Mendoza podría quedar por encima de los valores históricos de esta época del año.

Según el mapa de temperaturas, la zona con mayor probabilidad de marcas superiores a lo habitual incluye a Cuyo y parte del centro y norte del país. Allí aparecen Mendoza , San Juan, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y el oeste de Salta. En esa región, el informe marca hasta un 50% de chances de que las temperaturas sean más altas que lo normal.

El dato contrasta con el escenario actual. En los primeros días de julio, el ingreso de aire polar dejó una sensación de invierno duro, con nevadas en alta montaña, heladas y registros muy bajos en varias provincias. Sin embargo, el pronóstico trimestral mira una escala más amplia y no se concentra en lo que pueda pasar durante una semana puntual .

Mendoza aparece dentro de la zona con mayor probabilidad de un invierno más cálido que lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, el informe también deja señales importantes para la provincia. En el norte de Cuyo, el SMN marca la posibilidad de lluvias normales o superiores a lo habitual. En Mendoza , ese dato debe leerse con cautela, ya que el comportamiento de las precipitaciones durante el invierno suele depender de los sistemas que ingresan desde el Pacífico y de las condiciones en cordillera.

Por eso, el organismo remarca que este tipo de pronósticos funciona como una tendencia general para los próximos tres meses. No reemplaza los reportes diarios ni las alertas meteorológicas, que siguen siendo clave para anticipar nevadas, viento Zonda, heladas o descensos bruscos de temperatura.

El Niño a la vista

El informe del Servicio Meteorológico Nacional también puede leerse con un dato externo de peso. El Climate Prediction Center de NOAA, en Estados Unidos, informó en junio que las condiciones de El Niño ya están presentes en el Pacífico tropical y que se espera un fortalecimiento durante los próximos meses, hacia el invierno del hemisferio norte 2026-2027.

La foto del momento muestra frío, heladas y aire polar. Pero el mapa de fondo empieza a contar otra historia. Con El Niño activo en el Pacífico y un posible fortalecimiento en los próximos meses, el invierno argentino podría avanzar con contrastes fuertes: golpes de frío puntuales, pero una tendencia general menos cruda de lo que sugieren estos primeros días.

En otras palabras, el invierno puede seguir dando golpes de frío en Mendoza, pero el clima de fondo parece moverse en otra dirección. El informe de NOAA refuerza esa idea: El Niño aparece como un factor clave para entender por qué el SMN proyecta temperaturas normales o superiores a lo habitual entre julio y septiembre.