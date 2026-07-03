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Todos los sociales del nuevo Bodegón El Gallego: gastronomía, celebración y mucha onda

El clásico bodegón mendocino abrió su sexta sucursal en Planta Uno con una noche llena de amigos, platos gigantes y un gran ambiente festivo. ¡Mirá las fotos!

Diego Quiroga

Diego Quiroga

Amigos y familias se sumaron a la gran apertura para probar los platos más famosos y abundantes de Mendoza.

Amigos y familias se sumaron a la gran apertura para probar los platos más famosos y abundantes de Mendoza.

Maru Mena / MDZ

El multiespacio a cielo abierto Planta Uno fue el escenario elegido para una noche repleta de sabores, risas compartidas y mucha onda. El motivo central de este encuentro fue la gran celebración oficial por la esperada apertura de la sexta sucursal de la reconocida firma gastronómica Bodegón El Gallego, un clásico que continúa creciendo y deleitando a los mendocinos.

Una noche de festejos y grandes momentos

El evento coincidió con una jornada marcada por la ola polar en la provincia, pero el frío quedó inmediatamente afuera gracias a que vibraba muy buena energía en el ambiente y por la calidez del complejo. El anfitrión de la noche, Federico Lama, vivió una doble alegría durante la velada: al orgullo de abrir este nuevo restaurante se le sumó la felicidad por el triunfo del campeonato de básquet obtenido por su equipo, Godoy Cruz. Los asistentes disfrutaron de un clima descontracturado, donde la música del DJ y las charlas musicalizaron un encuentro que se extendió durante horas.

Mucha onda y charlas compartidas en las mesas de la nueva sucursal de Bodeg&oacute;n El Gallego en Planta Uno.

Mucha onda y charlas compartidas en las mesas de la nueva sucursal de Bodegón El Gallego en Planta Uno.

El imponente imán de la cocina tradicional

Los aromas que salían de la cocina inundaron el salón y capturaron la atención de todos desde el primer minuto. El gran atractivo de la casa sigue siendo su propuesta para compartir, ideal para reuniones numerosas donde la premisa es comer bien y pasarla de lujo. Con una propuesta que rinde culto a los sabores nostálgicos y generosos, este espacio reafirma su identidad como el punto de encuentro perfecto para mendocinos y turistas que buscan salir de la rutina con una propuesta de gastronomía más que contundente.

Sus milanesas prometen ser las más grandes de Argentina

Con esta nueva apertura en Planta Uno, Bodegón El Gallego fortalece su presencia en Mendoza, sumándose a sus sedes ya establecidas en: Belgrano y Espejo, La Barraca Mall, Chacras, Lomas Plaza Comercial y Circuito Alma Gardenia.

El desaf&iacute;o gastron&oacute;mico que nadie quiso perderse: las milanesas m&aacute;s grandes de Argentina llegaron a Planta Uno.

El desafío gastronómico que nadie quiso perderse: las milanesas más grandes de Argentina llegaron a Planta Uno.

La carta desplegó alternativas que van desde las deliciosas empanadas de carne cortadas a cuchillo y rabas crocantes hasta opciones bien potentes como las pastas artesanales gratinadas. La versatilidad del menú permite que convivan alternativas tradicionales con combinaciones innovadoras que suman cremas de espinaca, quesos intensos como el sardo y el roquefort, e incluso platos acompañados por ñoquis o fideos. Cada propuesta mantiene ese sello casero y fresco que caracteriza a este bodegón en todas sus sucursales.

Panceta crocante, cheddar y huevos fritos: los detalles de la contundente versi&oacute;n Gallega que cautiv&oacute; a los invitados.

Panceta crocante, cheddar y huevos fritos: los detalles de la contundente versión Gallega que cautivó a los invitados.

El ícono que sigue sumando fanáticos

El gran momento de la velada llegó con las fuentes que trasladaban la famosa versión gigante de su plato insignia, las enormes milanesas con guarnición que pueden compartirse entre 12 comensales. Quienes la probaron destacaron que la milanesa es tierna y que venía acompañada por unas papas fritas exquisitas y en su punto justo.

Un verdadero viaje de texturas y sabores se esconde detrás de la gran estrella de la casa: la milanesa “De Locos”. Esta original propuesta rompe los esquemas al permitir fusionar hasta cuatro variedades distintas en una misma presentación. El plato combina una minuciosa selección de ingredientes que incluye jamón cocido y crudo, panceta crocante, morrones, huevo frito y un abundante manto de quesos gratinados, transformando al clásico indiscutido de la cocina argentina en una experiencia imponente y lista para compartir.

Sabor incomparable, engalanada con tomates cherry, provolone, albahaca y aceitunas negras, una de las opciones m&aacute;s seductoras de la noche.

Sabor incomparable, engalanada con tomates cherry, provolone, albahaca y aceitunas negras, una de las opciones más seductoras de la noche.

Para coronar una cena inolvidable, el clásico flan con dulce de leche y crema cerró la noche como broche de oro, dejando a todos los comensales completamente fascinados. Con esta apertura, Bodegón El Gallego consolida un verdadero ícono que no para de crecer y que mantiene intacta su filosofía de abundancia y alta calidad.

Además de su imponente milanesa, la subyugante carta despliega 13 variedades con identidad propia, pensadas para todos los paladar es:

• Clásica: la milanesa de siempre.

• Napolitana: con salsa y queso.

• Gallega: jamón cocido, cheddar, panceta, morrón y 3 huevos fritos.

• Vasca: jamón crudo, queso, tomate en rodajas y ajo.

• Andaluza: queso gratinado, panceta y morrón.

• Rockefeller: roquefort con cebolla caramelizada o 3 quesos.

• Cuyana: cherrys, queso provolone, queso cremoso, albahaca y aceitunas negras.

• Del Barrio: con fideos cinta gratinados.

• Mil Hojas: mil hojas de papa con crema y queso sardo.

• Mila del 29: con ñoquis caseros con crema de provolone y pesto de albahaca

• Mila vegetariana a la napolitana

• Mila Guatón: crema de espinaca, queso sardo, tomate cherry

• Mila de Locos (4 variedades a elección)

Disfrutá de la galería de fotos de esta especial velada de inauguración:

Una mesa de diosas: Sof&iacute;a Illanes, Macarena Ferrando, Olivia Delhez y Valentina Farina.

Una mesa de diosas: Sofía Illanes, Macarena Ferrando, Olivia Delhez y Valentina Farina.

Juli Hinojosa, Daniela Grassino ( la arquitecta del proyecto) y Fede Lama.

Juli Hinojosa, Daniela Grassino ( la arquitecta del proyecto) y Fede Lama.

Luna Guerrero, Martin Guerrero, Pilar Godoy, Lara Guerrero y Abel Mera.

Luna Guerrero, Martin Guerrero, Pilar Godoy, Lara Guerrero y Abel Mera.

La m&uacute;sica que acompa&ntilde;&oacute; la noche estuvo en las manos de Lucho DJ.

La música que acompañó la noche estuvo en las manos de Lucho DJ.

Jes&uacute;s Sanmichelli, Mat&iacute;as Acosta, Federico Ortega, Gast&oacute;n Dicesare, Matias Yunk, un grupo de amigos inseparables.

Jesús Sanmichelli, Matías Acosta, Federico Ortega, Gastón Dicesare, Matias Yunk, un grupo de amigos inseparables.

Gimena Estrada, Celeste Correa, Sabrina Tornatore y Noel Sabatini. Mejores amigas casi hermanas.

Gimena Estrada, Celeste Correa, Sabrina Tornatore y Noel Sabatini. Mejores amigas casi hermanas.

El encargado Mariano Alba y el Chef Benjam&iacute;n de La Prida.

El encargado Mariano Alba y el Chef Benjamín de La Prida.

Los anfitriones de la noche: Fede Lama y Juli Hinojosa junto a sus hijas; Martina y Renata.

Los anfitriones de la noche: Fede Lama y Juli Hinojosa junto a sus hijas; Martina y Renata.

Fede Lama y el equipo de Basquet de Godoy Cruz. Fede Harina, Matias Rosas, Khalil Adaro, Agusto Morales, Festy, Francisco Oz&aacute;n, Alejo Andr&eacute;s, Ignacio Garitaonandia.

Fede Lama y el equipo de Basquet de Godoy Cruz. Fede Harina, Matias Rosas, Khalil Adaro, Agusto Morales, Festy, Francisco Ozán, Alejo Andrés, Ignacio Garitaonandia.

Una mesaza llena de amigos: Gabriela Linares, Javier Urquizu, Mariano Buenanueva, Fernando, Constanza y Alfredo Dantiacq.

Una mesaza llena de amigos: Gabriela Linares, Javier Urquizu, Mariano Buenanueva, Fernando, Constanza y Alfredo Dantiacq.

Bel&eacute;n Gulino y Federico Acend&oacute;n, una rom&aacute;ntica pareja disfrutando de la velada.

Belén Gulino y Federico Acendón, una romántica pareja disfrutando de la velada.

Pierina Pavoni, Marisa Gimenez y Laura Alfaro un grupo de amigas eternas con toda la onda. Divas sin estr&eacute;s.

Pierina Pavoni, Marisa Gimenez y Laura Alfaro un grupo de amigas eternas con toda la onda. Divas sin estrés.

Daniela Grassino y Gino Lo Bello.

Daniela Grassino y Gino Lo Bello.

Ariel Ruiz, Eleonora Galvano, Carolina Piazza, Emiliano Valsecchi, Victoria Rodriguez, Angela Laurito, Adri&aacute;n L&oacute;pez, el equipo completo de una reconocida tienda de bebidas.

Ariel Ruiz, Eleonora Galvano, Carolina Piazza, Emiliano Valsecchi, Victoria Rodriguez, Angela Laurito, Adrián López, el equipo completo de una reconocida tienda de bebidas.

El Gallego sirviendo jam&oacute;n: un cl&aacute;sico infaltable.

El Gallego sirviendo jamón: un clásico infaltable.

Francisco Simionato, Moreno Yamil, Leandro Ojeda, Famiglietti Juan Andr&eacute;s, jugadores del Alem&aacute;n Jockey.

Francisco Simionato, Moreno Yamil, Leandro Ojeda, Famiglietti Juan Andrés, jugadores del Alemán Jockey.

Juli y Daniela felices por el nuevo Bodeg&oacute;n El Gallego.

Juli y Daniela felices por el nuevo Bodegón El Gallego.

Alejandro Chapini , Valentin Guajardo, Alberto Brenot, Fabricio Marengo.

Alejandro Chapini , Valentin Guajardo, Alberto Brenot, Fabricio Marengo.

El nuevo espacio de Bodeg&oacute;n El Gallego se llen&oacute; de comensales que disfrutaron de una velada cargada con los m&aacute;s exquisitos sabores.

El nuevo espacio de Bodegón El Gallego se llenó de comensales que disfrutaron de una velada cargada con los más exquisitos sabores.

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