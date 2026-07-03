Todos los sociales del nuevo Bodegón El Gallego: gastronomía, celebración y mucha onda

El multiespacio a cielo abierto Planta Uno fue el escenario elegido para una noche repleta de sabores, risas compartidas y mucha onda. El motivo central de este encuentro fue la gran celebración oficial por la esperada apertura de la sexta sucursal de la reconocida firma gastronómica Bodegón El Gallego , un clásico que continúa creciendo y deleitando a los mendocinos.

El evento coincidió con una jornada marcada por la ola polar en la provincia, pero el frío quedó inmediatamente afuera gracias a que vibraba muy buena energía en el ambiente y por la calidez del complejo. El anfitrión de la noche, Federico Lama, vivió una doble alegría durante la velada: al orgullo de abrir este nuevo restaurante se le sumó la felicidad por el triunfo del campeonato de básquet obtenido por su equipo, Godoy Cruz. Los asistentes disfrutaron de un clima descontracturado, donde la música del DJ y las charlas musicalizaron un encuentro que se extendió durante horas.

Los aromas que salían de la cocina inundaron el salón y capturaron la atención de todos desde el primer minuto. El gran atractivo de la casa sigue siendo su propuesta para compartir, ideal para reuniones numerosas donde la premisa es comer bien y pasarla de lujo. Con una propuesta que rinde culto a los sabores nostálgicos y generosos, este espacio reafirma su identidad como el punto de encuentro perfecto para mendocinos y turistas que buscan salir de la rutina con una propuesta de gastronomía más que contundente.

Mucha onda y charlas compartidas en las mesas de la nueva sucursal de Bodegón El Gallego en Planta Uno.

Con esta nueva apertura en Planta Uno, Bodegón El Gallego fortalece su presencia en Mendoza, sumándose a sus sedes ya establecidas en: Belgrano y Espejo, La Barraca Mall, Chacras, Lomas Plaza Comercial y Circuito Alma Gardenia.

La carta desplegó alternativas que van desde las deliciosas empanadas de carne cortadas a cuchillo y rabas crocantes hasta opciones bien potentes como las pastas artesanales gratinadas. La versatilidad del menú permite que convivan alternativas tradicionales con combinaciones innovadoras que suman cremas de espinaca, quesos intensos como el sardo y el roquefort, e incluso platos acompañados por ñoquis o fideos. Cada propuesta mantiene ese sello casero y fresco que caracteriza a este bodegón en todas sus sucursales.

El desafío gastronómico que nadie quiso perderse: las milanesas más grandes de Argentina llegaron a Planta Uno.

Panceta crocante, cheddar y huevos fritos: los detalles de la contundente versión Gallega que cautivó a los invitados. Maru Mena / MDZ

El ícono que sigue sumando fanáticos

El gran momento de la velada llegó con las fuentes que trasladaban la famosa versión gigante de su plato insignia, las enormes milanesas con guarnición que pueden compartirse entre 12 comensales. Quienes la probaron destacaron que la milanesa es tierna y que venía acompañada por unas papas fritas exquisitas y en su punto justo.

Maru Mena / MDZ

Un verdadero viaje de texturas y sabores se esconde detrás de la gran estrella de la casa: la milanesa “De Locos”. Esta original propuesta rompe los esquemas al permitir fusionar hasta cuatro variedades distintas en una misma presentación. El plato combina una minuciosa selección de ingredientes que incluye jamón cocido y crudo, panceta crocante, morrones, huevo frito y un abundante manto de quesos gratinados, transformando al clásico indiscutido de la cocina argentina en una experiencia imponente y lista para compartir.

Sabor incomparable, engalanada con tomates cherry, provolone, albahaca y aceitunas negras, una de las opciones más seductoras de la noche. Maru Mena / MDZ

Para coronar una cena inolvidable, el clásico flan con dulce de leche y crema cerró la noche como broche de oro, dejando a todos los comensales completamente fascinados. Con esta apertura, Bodegón El Gallego consolida un verdadero ícono que no para de crecer y que mantiene intacta su filosofía de abundancia y alta calidad.

Además de su imponente milanesa, la subyugante carta despliega 13 variedades con identidad propia, pensadas para todos los paladar es:

• Clásica: la milanesa de siempre.

• Napolitana: con salsa y queso.

• Gallega: jamón cocido, cheddar, panceta, morrón y 3 huevos fritos.

• Vasca: jamón crudo, queso, tomate en rodajas y ajo.

• Andaluza: queso gratinado, panceta y morrón.

• Rockefeller: roquefort con cebolla caramelizada o 3 quesos.

• Cuyana: cherrys, queso provolone, queso cremoso, albahaca y aceitunas negras.

• Del Barrio: con fideos cinta gratinados.

• Mil Hojas: mil hojas de papa con crema y queso sardo.

• Mila del 29: con ñoquis caseros con crema de provolone y pesto de albahaca

• Mila vegetariana a la napolitana

• Mila Guatón: crema de espinaca, queso sardo, tomate cherry

• Mila de Locos (4 variedades a elección)

Disfrutá de la galería de fotos de esta especial velada de inauguración:

Una mesa de diosas: Sofía Illanes, Macarena Ferrando, Olivia Delhez y Valentina Farina. Maru Mena / MDZ

Juli Hinojosa, Daniela Grassino ( la arquitecta del proyecto) y Fede Lama. Maru Mena / MDZ

Luna Guerrero, Martin Guerrero, Pilar Godoy, Lara Guerrero y Abel Mera. Maru Mena / MDZ

La música que acompañó la noche estuvo en las manos de Lucho DJ. Maru Mena / MDZ

Jesús Sanmichelli, Matías Acosta, Federico Ortega, Gastón Dicesare, Matias Yunk, un grupo de amigos inseparables. Maru Mena / MDZ

Gimena Estrada, Celeste Correa, Sabrina Tornatore y Noel Sabatini. Mejores amigas casi hermanas. Maru Mena / MDZ

El encargado Mariano Alba y el Chef Benjamín de La Prida. Maru Mena / MDZ

Los anfitriones de la noche: Fede Lama y Juli Hinojosa junto a sus hijas; Martina y Renata. Maru Mena / MDZ

Fede Lama y el equipo de Basquet de Godoy Cruz. Fede Harina, Matias Rosas, Khalil Adaro, Agusto Morales, Festy, Francisco Ozán, Alejo Andrés, Ignacio Garitaonandia. Maru Mena / MDZ

Una mesaza llena de amigos: Gabriela Linares, Javier Urquizu, Mariano Buenanueva, Fernando, Constanza y Alfredo Dantiacq. Maru Mena / MDZ

Belén Gulino y Federico Acendón, una romántica pareja disfrutando de la velada. Maru Mena / MDZ

Pierina Pavoni, Marisa Gimenez y Laura Alfaro un grupo de amigas eternas con toda la onda. Divas sin estrés. Maru Mena / MDZ

Daniela Grassino y Gino Lo Bello. Maru Mena / MDZ

Ariel Ruiz, Eleonora Galvano, Carolina Piazza, Emiliano Valsecchi, Victoria Rodriguez, Angela Laurito, Adrián López, el equipo completo de una reconocida tienda de bebidas. Maru Mena / MDZ

El Gallego sirviendo jamón: un clásico infaltable. Maru Mena / MDZ

Francisco Simionato, Moreno Yamil, Leandro Ojeda, Famiglietti Juan Andrés, jugadores del Alemán Jockey. Maru Mena / MDZ

Juli y Daniela felices por el nuevo Bodegón El Gallego. Maru Mena / MDZ

Alejandro Chapini , Valentin Guajardo, Alberto Brenot, Fabricio Marengo. Maru Mena / MDZ