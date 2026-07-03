El buzo mundialista de Cande Ruggeri que es furor y vas a querer tener

Cande Ruggeri demostró que la moda y la pasión por la selección pueden ir de la mano, con un look que te va a encantar. ¡Mirá!

En medio de la fiebre mundialista, Cande Ruggeri apostó por un outfit cómodo, perfecto para alentar a la Selección Argentina. El gran protagonista fue un buzo oversize de rayas celestes y blancas que rápidamente se convirtió en una de las prendas más deseadas de la temporada.

El diseño distingue por su cuello tipo polo blanco y su silueta amplia, y tiene un detalle que marca la diferencia: en la espalda lleva la inscripción "Argentina" bordada en hilo dorado con tipografía cursiva, acompañada por un Sol de Mayo también bordado.

La combinación de rayas celestes y blancas remite de inmediato a los colores de la bandera argentina, y la elección de un buzo oversize le dio un aire canchero que es perfecto para un día de partido o para una salida informal con amigos.

Para completar el estilismo, Cande eligió un jean celeste de tiro alto, y como complemento sumó un cinturón negro de cuero con una gran hebilla metálica plateada inspirada en el escudo nacional.