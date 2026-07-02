Zaira Nara vive el calor de Miami con los looks más impactantes: su enteriza y vestido donde se le ve todo

La reconocida modelo capturó las miradas de sus millones de seguidores al lucir prendas con aberturas extremas que resaltan su estilo único.

Una vez más, Zaira Nara tiene las mejores fotos desde la playa. / Instagram @zaira.nara

Zaira Nara volvió a ubicarse en el centro de la escena de la moda local tras compartir los detalles de sus últimas producciones fotográficas. A través de sus perfiles oficiales, la modelo mostró su nueva apuesta por prendas que destacan por sus cortes geométricos y su sofisticación.

Con el Mundial 2026 como excusa para hospedarse en Estados Unidos, la empresaria optó por un traje de baño enterizo en un vibrante tono celeste pastel para posar desde las mejores playas del mundo. El diseño, de formato strapless, cuenta con una pronunciada abertura lateral de estilo cut out que expone la cintura, una de las tipologías textiles más solicitadas de la temporada actual.

La modelo complementó su indumentaria veraniega con el cabello suelto texturizado y un acabado de maquillaje natural. Instagram @zaira.nara Fiel a su enfoque de cuidar cada aspecto de su apariencia, Nara acompañó la propuesta playera con un peinado de ondas naturales y un maquillaje sutil que resalta la mirada. El fondo de lonas rojas generó un contraste cromático que llamó la atención de sus seguidores de manera inmediata.

Zaira Nara con los modelos más hot desde Estados Unidos La versatilidad de Zaira Nara quedó expuesta en una segunda serie de imágenes que llevó a cabo en una de las ciudades donde realiza la cobertura de los partidos de la Selección Argentina. En esta oportunidad, lució un refinado diseño largo en color blanco total, caracterizado por un escote lateral extremadamente profundo que deja la espalda por completo al descubierto.