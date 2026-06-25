Una conocida figura cautivó a sus seguidores con una sorpresiva foto desde Estados Unidos: "Miami"

La figura aprovechó sus horas libres mientras cubre la Copa del Mundo 2026 y subió una imagen a sus redes sociales que se viralizó.

La Copa del Mundo reunió a diferentes famosos, sobre todo en los Estados Unidos, donde se encuentra compitiendo el seleccionado argentino. En las últimas horas se viralizó una foto de una figura conocida que aprovechó las horas libres para disfrutar de la playa.

Se trata de Zaira Nara, quien tuvo la oportunidad de cubrir la Copa del Mundo 2026 y participa activamente del stream de DGO. La modelo y hermana de Wanda no solo disfruta de la competencia, sino también del sol y la playa.

En su cuenta de Instagram compartió una imagen que se viralizó al instante y se la puede ver de bikini en la habitación del hotel en el que se encuentra alojada. Se trata de un hospedaje boutique que combina el estilo de vida modelo y único de South Beach, según la descripción en las redes.