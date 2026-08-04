Una famosa figura reveló detalles del breve romance que tuvo con Jorge Rial: "No funcionó por..."

Una famosa comunicadora decidió sacar a la luz información sobre la relación con Jorge Rial y sorprendió a todos.

Una figura del mundo de la televisión y el espectáculo contó detalles del corto romance que vivió con Jorge Rial. Todo sucedió en el programa de Pepe Ochoa que se emite en Bondi Live y allí también reveló por qué no funcionó esta historia de amor.

Se trata nada más y nada menos que de Josefina Pouso, quien es reconocida panelista. Todo comenzó cuando decidió exponer a un usuario que la llamó "gato de Rial" y ella se defendió diciendo que "si hubiese sido gato de Rial, tendría mi casa propia y cambiaría el auto todos los meses".

Uno de los integrantes del ciclo le consultó seriamente por qué no funcionó y ella fue tajante: "No funcionó porque estábamos como en momentos distintos", sentenció Josefina Pouso.

Josefina Pouso, la figura que reveló detalles del breve romance que tuvo con Jorge Rial "Jorge estaba en otro mood muy distinto al mío... La pasamos bien", confesó. Además, dejó en claro que las conversaciones que mantenía con el exconductor de Intrusos eran maravillosas.