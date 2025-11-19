Una panelista de El Nueve apuntó contra Marcelo Tinelli por sus deudas: "Todos teníamos problemas para cobrar"

La crisis financiera que envuelve a las producciones televisivas ha vuelto a tomar protagonismo tras las contundentes declaraciones de una exintegrante del Cantando 2024. En medio de un contexto de incertidumbre económica, la panelista de El Nueve decidió romper el silencio para detallar las dificultades que atravesó el equipo para cobrar sus honorarios, apuntando directamente contra la gestión y la imagen pública del líder del proyecto. La panelista no solo confirmó los rumores sobre la falta de liquidez, sino que expresó su profunda molestia por la desconexión entre la realidad de los trabajadores y la de Marcelo Tinelli.

El conflicto escaló cuando los plazos de pago se extendieron mucho más allá de lo estipulado, generando una situación insostenible para el elenco. Según relató la periodista en el ciclo Puro Show (El Trece), la demora alcanzó los tres meses posteriores a la finalización de sus labores, y el reclamo solo cobró fuerza cuando figuras de la talla de Florencia Peña y Luisa Albinoni visibilizaron la problemática interna. “Ahí pudimos salir todos a reclamar lo nuestro. Yo lo hablé con contaduría, nunca con Marcelo”, detalló Pouso, evidenciando que la presión mediática fue clave para destrabar los pagos adeudados.

La indignación de Josefina Pouso con Marcelo Tinelli por su estilo de vida Josefina Pouso liquidó a Marcelo Tinelli tras el escándalo de sus deuda por el Bailando 2024 Josefina Pouso, panelista de El Nueve, liquidó a Marcelo Tinelli tras el escándalo de sus deudas. Video: Puro show (El Trece) Uno de los puntos más álgidos del testimonio se centró en la actitud del conductor frente a la deuda. La comunicadora manifestó que lo que más irritaba al grupo de WhatsApp del staff no era solo la falta de dinero, sino la ostentación en redes sociales del presentador mientras ellos recibían respuestas evasivas sobre las fechas de cobro. Con visible enojo, Pouso sentenció: “Para él, lo que nos debía era como una botella de vino, pero para nosotros no y encima lo veíamos mostrando la gran vida mientras nos decían: ‘no sabemos cuándo te vamos a pagar’”. Además, agregó: “Que se vaya de viaje, coma caro y haga lo que quiera, pero que no lo publique mientras hay gente esperando cobrar. Eso es lo que más bronca me da”.

Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli en el foco mediático tras sus deudas del Cantando 2024. Foto: captura de video YouTube / Carnaval Stream. La panelista también se encargó de desarticular la defensa esgrimida por el empresario, quien intentó desvincularse personalmente alegando que los pasivos correspondían a la compañía productora y no a su patrimonio. Pouso refutó este argumento con un dato revelador sobre la procedencia del dinero, asegurando que “la cara visible es él y las transferencias nos llegaban de su cuenta personal. No me digas que no tiene nada que ver”. Para la periodista, la distinción entre la persona física y la empresa se desdibuja cuando los fondos provienen directamente de las arcas del conductor.