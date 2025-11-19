Una panelista de El Nueve apuntó contra Marcelo Tinelli por sus deudas: "Todos teníamos problemas para cobrar"
La comunicadora destapó la interna del famoso certamen, criticando los lujos del conductor mientras debían sueldos y reveló el malestar del equipo.
La crisis financiera que envuelve a las producciones televisivas ha vuelto a tomar protagonismo tras las contundentes declaraciones de una exintegrante del Cantando 2024. En medio de un contexto de incertidumbre económica, la panelista de El Nueve decidió romper el silencio para detallar las dificultades que atravesó el equipo para cobrar sus honorarios, apuntando directamente contra la gestión y la imagen pública del líder del proyecto. La panelista no solo confirmó los rumores sobre la falta de liquidez, sino que expresó su profunda molestia por la desconexión entre la realidad de los trabajadores y la de Marcelo Tinelli.
El conflicto escaló cuando los plazos de pago se extendieron mucho más allá de lo estipulado, generando una situación insostenible para el elenco. Según relató la periodista en el ciclo Puro Show (El Trece), la demora alcanzó los tres meses posteriores a la finalización de sus labores, y el reclamo solo cobró fuerza cuando figuras de la talla de Florencia Peña y Luisa Albinoni visibilizaron la problemática interna. “Ahí pudimos salir todos a reclamar lo nuestro. Yo lo hablé con contaduría, nunca con Marcelo”, detalló Pouso, evidenciando que la presión mediática fue clave para destrabar los pagos adeudados.
La indignación de Josefina Pouso con Marcelo Tinelli por su estilo de vida
Uno de los puntos más álgidos del testimonio se centró en la actitud del conductor frente a la deuda. La comunicadora manifestó que lo que más irritaba al grupo de WhatsApp del staff no era solo la falta de dinero, sino la ostentación en redes sociales del presentador mientras ellos recibían respuestas evasivas sobre las fechas de cobro. Con visible enojo, Pouso sentenció: “Para él, lo que nos debía era como una botella de vino, pero para nosotros no y encima lo veíamos mostrando la gran vida mientras nos decían: ‘no sabemos cuándo te vamos a pagar’”. Además, agregó: “Que se vaya de viaje, coma caro y haga lo que quiera, pero que no lo publique mientras hay gente esperando cobrar. Eso es lo que más bronca me da”.
La panelista también se encargó de desarticular la defensa esgrimida por el empresario, quien intentó desvincularse personalmente alegando que los pasivos correspondían a la compañía productora y no a su patrimonio. Pouso refutó este argumento con un dato revelador sobre la procedencia del dinero, asegurando que “la cara visible es él y las transferencias nos llegaban de su cuenta personal. No me digas que no tiene nada que ver”. Para la periodista, la distinción entre la persona física y la empresa se desdibuja cuando los fondos provienen directamente de las arcas del conductor.
El sorpresivo testimonio sobre la situación financiera del Chato Prada
Para finalizar su descargo y graficar la magnitud del problema, Josefina Pouso expuso que la crisis no solo afectaba a los contratados temporales, sino también al círculo más íntimo y de confianza del conductor. Reveló una conversación privada con el histórico productor del ciclo, quien le confesó estar atravesando las mismas penurias económicas que el resto del equipo. “Un día me dijo: ‘Estoy igual que vos’. Eso te demuestra cómo estaba todo”, concluyó, dejando en claro que el desajuste financiero golpeó transversalmente a toda la estructura del programa.