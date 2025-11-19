La publicación de Marcelo Tinelli tras dar de baja su programa en Carnaval Stream: "Noche de..."

El conductor se mostró activo en sus redes luego de que anunció la finalización del ciclo de streaming.

Marcelo Tinelli se encuentra pasando por un momento muy complicado debido al escándalo familiar que lo rodea tras la amenaza que denunció su hija. En medio de todo esto, el conductor decidió comunicar que no seguirá Estamos de Paso en el aire de Carnaval Stream.

Es que desde que estalló la polémica, Marcelo se mantuvo al margen y no volvió a realizar la conducción de su programa de streaming. Finalmente, contó que tras una decisión en conjunto con los directivos, decidieron la finalización del ciclo, aunque dejó en claro que volverá en 2026.

"Hablé con el equipo de Carnaval Stream... juntos decidimos que el programa no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto merece", expresó el conductor, dejando claras sus intenciones de regresar con el proyecto el año próximo.