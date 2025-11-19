Sabrina Rojas rompió el silencio sobre el abrupto final del streaming de Marcelo Tinelli: "Marcelo no está..."
La actriz habló en vivo en Pasó en América sobre la sorpresiva decisión de Tinelli de levantar su programa de streaming.
Este martes, Marcelo Tinelli confirmó en sus redes que Estamos de Paso quedaba fuera del aire por el fuerte conflicto familiar que atraviesa, especialmente por la tensión con su hija Juanita. Y, el mismo día que Tinelli hizo el anuncio, Sabrina Rojas decidió hablar en vivo y contar cómo se vivió la noticia dentro del equipo del streaming.
La actriz, que acompañaba al conductor en el ciclo de Carnaval streaming, relató el desconcierto de las últimas semanas, marcadas por faltazos, reuniones internas y un clima cada vez más pesado.
"A veces la inercia hace que vos sigas, sigas, sigas, medio por inercia sin resolver cosas, y a lo mejor tenía que suceder esto para frenar", expresó Rojas al referirse al momento personal que atraviesa el conductor.
Luego, profundizó: "Él no le tiene miedo al descargo, es Marcelo Tinelli, y puede pararse frente al micro y hablar, pero después el programa dura dos horas y hay que hacer un programa entretenido. No es el Bailando, que le ponés un micrófono a alguien y te corrés. Es hablar de la vida propia. De eso se trata el programa. Entonces entiendo que Marcelo no está en este momento para hacer ese tipo de programas".
Esto fue lo que dijo Sabrina Rojas sobre el fin de Estamos de paso
Según contó la conductora del programa de canal América, fue Federico Hoppe quien se comunicó formalmente con ella para informarle el final del proyecto. "Hoy a la mañana me llamó Federico Hoppe, que también fue quien me convocó, para decirme que finalmente, como un acuerdo, Marcelo y Carnaval entendieron que era mejor terminar el programa. Porque Marcelo no está preparado para ir", reveló la artista.
Aunque el resto del equipo estaba dispuesto a seguir, sabían que la esencia del formato dependía directamente del conductor. "El programa sale muy bien porque todos tenemos oficio, José María Listorti lo hace espectacular… pero Carnaval contrató a Tinelli, y Tinelli es irreemplazable. Me parece lógico: volvía o esto se tenía que terminar", afirmó Sabrina Rojas.
Por último, Rojas contó cómo vio a Tinelli en estos días tan agitados: "Está bien. Tiene días en los que lo escuchás más conmovido y apagado, y días en los que ya te puede tirar un chiste. Nosotros a veces venimos a trabajar pasando cosas, pero cuando todo el mundo sabe por lo que estás pasando, es más difícil disimular".