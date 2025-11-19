Sabrina Rojas rompió el silencio sobre el abrupto final del streaming de Marcelo Tinelli: "Marcelo no está..."

La actriz habló en vivo en Pasó en América sobre la sorpresiva decisión de Tinelli de levantar su programa de streaming.

Estamos de paso fue un programa de streaming que comenzó a fines de septiembre de este año.

Este martes, Marcelo Tinelli confirmó en sus redes que Estamos de Paso quedaba fuera del aire por el fuerte conflicto familiar que atraviesa, especialmente por la tensión con su hija Juanita. Y, el mismo día que Tinelli hizo el anuncio, Sabrina Rojas decidió hablar en vivo y contar cómo se vivió la noticia dentro del equipo del streaming.

La actriz, que acompañaba al conductor en el ciclo de Carnaval streaming, relató el desconcierto de las últimas semanas, marcadas por faltazos, reuniones internas y un clima cada vez más pesado.

Imagen de WhatsApp 2025-11-18 a las 12.09.25_83f915ad El mensaje que compartió el famoso conductor en una historia de Instagram. "A veces la inercia hace que vos sigas, sigas, sigas, medio por inercia sin resolver cosas, y a lo mejor tenía que suceder esto para frenar", expresó Rojas al referirse al momento personal que atraviesa el conductor.

Luego, profundizó: "Él no le tiene miedo al descargo, es Marcelo Tinelli, y puede pararse frente al micro y hablar, pero después el programa dura dos horas y hay que hacer un programa entretenido. No es el Bailando, que le ponés un micrófono a alguien y te corrés. Es hablar de la vida propia. De eso se trata el programa. Entonces entiendo que Marcelo no está en este momento para hacer ese tipo de programas".

Esto fue lo que dijo Sabrina Rojas sobre el fin de Estamos de paso Sabrina Rojas Se Pronunció Por El Levantamiento Del Programa De Streaming Que Conducía Marcelo Tinelli Según contó la conductora del programa de canal América, fue Federico Hoppe quien se comunicó formalmente con ella para informarle el final del proyecto. "Hoy a la mañana me llamó Federico Hoppe, que también fue quien me convocó, para decirme que finalmente, como un acuerdo, Marcelo y Carnaval entendieron que era mejor terminar el programa. Porque Marcelo no está preparado para ir", reveló la artista.