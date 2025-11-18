Tras los escándalos familiares: se levantó el programa de Marcelo Tinelli en Carnaval Stream y así lo comunicó

En un año complicado para el conductor y con nuevos proyectos iniciados, finalmente anunció el cierre de Estamos de Paso, su programa en streaming.

Este martes, Marcelo Tinelli anunció la repentina suspensión de su programa, Estamos de Paso, que se emitía por Carnaval Stream. La decisión llega en un momento particular, faltando apenas seis días para la finalización pautada del ciclo, y en medio de un contexto personal que el propio conductor definió como prioritario.

A través de un extenso y emotivo comunicado en sus redes sociales, Tinelli explicó que la medida responde a la necesidad de abocarse a su entorno íntimo. “Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar", comenzó el mensaje.

El conductor fue directo al señalar el motivo de su salida anticipada: "Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”.

¿Adiós definitivo? Imagen de WhatsApp 2025-11-18 a las 12.09.25_83f915ad El anuncio del conductor por redes. Créditos: Instagram El punto más polémico del anuncio radica en el futuro del proyecto. En su descargo, Tinelli se mostró optimista y aseguró haber acordado una pausa con la producción para retomar el año entrante. “Hablé con el equipo de Carnaval Stream... juntos decidimos que el programa no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto merece”, afirmó.

Sin embargo, la versión oficial del conductor choca con la información que trasciende desde los pasillos de la plataforma. Según fuentes allegadas al canal, desde Carnaval Stream aseguran que el programa no regresará en 2026, dejando abierta una incógnita sobre la continuidad laboral de Tinelli en ese espacio.