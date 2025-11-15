"Lo desestabilizó": Millet Figueroa se sinceró y contó cómo se encuentra Marcelo Tinelli tras el escándalo

Milett confesó que está con el conductor "en las buenas y en las malas, siempre". / Captura TV

El conductor más influyente de la televisión argentina, Marcelo Tinelli, atraviesa un momento personal muy delicado a raíz de un fuerte drama familiar que sacude su círculo íntimo. En medio de esta tempestad mediática, fue su pareja, la modelo Milett Figueroa, quien asumió el rol de vocera y rompió el silencio para revelar cómo se encuentra anímicamente el Cabezón.

Marcelo Tinelli Milett Figueroa en LAM, el momento exacto en que reveló el estado de ánimo de Marcelo Tinelli. Foto: captura de video YouTube / Carnaval Stream. La crisis que conmovió a Marcelo Tinelli en palabras de su pareja Con una mezcla de apoyo incondicional y franqueza, Milett Figueroa comenzó su relato llevando un poco de calma a los seguidores del productor: "Él está un poco mejor". Sin embargo, no ocultó el impacto de la polémica, reconociendo que este torbellino mediático ha afectado profundamente la vida de su novio.

Milett Figueroa contó cómo Marcelo Tinelli vive la crisis familiar. La pareja admitió que el tema más sensible para Tinelli es el que atañe a sus hijos: "Esto lo desestabilizó mucho. El tema familiar fue lo que más lo movió".

La actriz y bailarina destacó la actitud del conductor frente a la adversidad y para encarar la situación sin buscar apoyo constante. "Siento que es una persona que se ocupa muy bien, tiene una valentía enorme para afrontar todo esto solo", aseguró.