"Lo desestabilizó": Millet Figueroa se sinceró y contó cómo se encuentra Marcelo Tinelli tras el escándalo
La modelo, Milett Figueroa, decidió hablar sin filtros sobre la fuerte crisis familiar que atraviesa Marcelo Tinelli y dio detalles que nadie sabía.
El conductor más influyente de la televisión argentina, Marcelo Tinelli, atraviesa un momento personal muy delicado a raíz de un fuerte drama familiar que sacude su círculo íntimo. En medio de esta tempestad mediática, fue su pareja, la modelo Milett Figueroa, quien asumió el rol de vocera y rompió el silencio para revelar cómo se encuentra anímicamente el Cabezón.
La crisis que conmovió a Marcelo Tinelli en palabras de su pareja
Con una mezcla de apoyo incondicional y franqueza, Milett Figueroa comenzó su relato llevando un poco de calma a los seguidores del productor: "Él está un poco mejor". Sin embargo, no ocultó el impacto de la polémica, reconociendo que este torbellino mediático ha afectado profundamente la vida de su novio.
La pareja admitió que el tema más sensible para Tinelli es el que atañe a sus hijos: "Esto lo desestabilizó mucho. El tema familiar fue lo que más lo movió".
La actriz y bailarina destacó la actitud del conductor frente a la adversidad y para encarar la situación sin buscar apoyo constante. "Siento que es una persona que se ocupa muy bien, tiene una valentía enorme para afrontar todo esto solo", aseguró.
Finalmente, y ante la insistencia de los cronistas por conocer la dinámica familiar, la entrevistada fue categórica al negar cualquier quiebre con las herederas del productor. "Él está súper bien con sus hijas. Está en comunicación también con Juanita, así que todo está muy bien", despejó Milett. La modelo concluyó el reportaje reforzando el punto más vulnerable de su pareja: "Obviamente esto lo desestabilizó, porque si le tocan a una de sus hijas, él mata. A Marce no le importa nada más que el amor que tiene por sus hijas. Eso es lo más importante y se está solucionando. Todo se va a acomodar. Él está mejor anímicamente”.