Maru Botana reveló que fue víctima de una estafa millonaria cuando intentaba colaborar con una fundación mendocina

En un desgarrador testimonio, Maru Botana relató la profunda frustración del sueño de las jóvenes beneficiarias. Todos los detalles en MDZ Show.

Maru Botana decidió llevar el caso a la justicia tras el profundo dolor que le generó. / Captura TV

La mediática chef Maru Botana se encuentra en el centro de un gran escándalo legal y mediático tras haber presentado una denuncia por presunta estafa millonaria contra una compañía constructora. Su intención era apoyar a la Fundación CONIN, un centro nutricional con sede en Las Heras, Mendoza, que urgía la construcción de una cooperativa de trabajo para su comunidad.

El acuerdo de Maru Botana que terminó en la nada La denuncia de Maru Botana a una empresa constructora por fraude. El acuerdo al que llegó Maru Botana con la firma constructora fue un simple convenio de canje solidario. Durante un lapso de dos años, la repostera cedió la totalidad de su imagen para ser utilizada en la promoción de las actividades de la empresa. A cambio de este valioso aporte, la famosa no solicitó ninguna retribución económica, sino que pidió que el monto se destinara a levantar una pastelería y un salón de usos múltiples de 128 metros cuadrados para que "los chicos pudieran trabajar".

maru botana (1) La obra, destinada a la Fundación CONIN en Las Heras, Mendoza, nunca se concretó. Captura TV Pese al compromiso contractual y a la cesión completa de la figura de Botana, la obra destinada a la fundación mendocina jamás comenzó. El proyecto iba a iniciar en 2021 pero, tal como lo ratificó el periodista Luis Bremer, el predio "sigue arrasado y árido". A esto se le suma ahora una abultada deuda que la constructora mantiene con la pastelera, y que asciende a 60 millones de pesos.

La indignación de la chef se incrementó al ver el descarado accionar de la constructora en sus plataformas digitales. En una publicación de octubre de 2023, la firma aseguró falsamente que el proyecto estaba "por terminarse", incluyendo frases emotivas como: "Abunda la emoción. Las chicas de Cooperativa La Maru ya se están preparando para poner manos a la obra en esta hermosa Pastelería".