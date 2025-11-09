Primicia: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casan por Civil este fin de año en una ceremonia íntima

El portal Para Tí confirmó que la ceremonia entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sería "íntima, muy cuidada" y que la gran fiesta se realizaría más adelante.

Rodrigo de Paul y Tini se casarán antes de que termine el año. Foto: Archivo MDZ

La pareja conformada por la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul, habría tomado una decisión fundamental en su relación. Tras protagonizar una historia de amor con varias idas y vueltas, la pareja habría puesto fecha a su casamiento por Civil, el cual se concretaría antes de que finalice 2025.

Ambos estuvieron presentes en el mismo boliche con mesas separadas Foto: Foto / Instagram @tinistoessel Varios periodistas afirman que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarán. Instagram @tinistoessel La noticia, que muchos fans esperaban, fue confirmada por el portal Para Tí, citando una fuente muy cercana a la pareja. De esta manera, la protagonista de Futttura y el mediocampista del Inter Miami CF habrían decidido formalizar su unión en un evento que promete ser uno de los más comentados del año.

Se conoció la fecha confirmada del casamiento por Civil de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul Según informó el portal que tuvo acceso a la primicia, la boda por Civil de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se realizaría el próximo 5 de diciembre. La elección de esta fecha sugiere la intención de la pareja de formalizar su situación legal antes de que finalice el año.

Tini y De Paul La ceremonia será íntima y familiar. Créditos: Instagram: rodridepauldaily La planificación del evento estaría marcada por la estricta reserva, priorizando la intimidad del momento. Los compromisos laborales de ambos, tanto de la cantante como del futbolista, habrían sido un factor clave para definir que la fiesta se realice en una fecha posterior.

De acuerdo con lo que informaron las fuentes cercanas a Para Tí, la ceremonia sería "un momento íntimo, muy cuidado, rodeados de su círculo más cercano". Por el momento, tanto Tini como De Paul prefieren mantener el perfil bajo, enfocados en los preparativos de la boda civil.