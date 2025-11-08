Tini Stoessel deslumbró con un look metalizado y se consagró reina de la noche

La cantante Tini Stoessel brilló con un conjunto plateado que dejó sin palabras a sus fans. No te pierdas las fotos.

La artista impuso su sello entre la sensualidad y el high fashion.

Tini Stoessel cautivó con un outfit a puro brillo, un look que encarnó a la perfección su espíritu vanguardista y su magnetismo escénico.

El conjunto estuvo compuesto por un corpiño metalizado ultra brillante y una falda semitransparente con cientos de destellos que se vio sensual y sin miedo al protagonismo. Con esta elección, Tini volvió a consagrarse como la reina de las noches, luciéndose con una estética de alto impacto tan glamorosa como rebelde.

El makeup contó con delineado negro marcado y sombras plateadas que intensificó su mirada. El cabello lo llevó suelto con ondas profundas y una textura brillante que le dio ese toque effortless que la caracteriza.

Por supuesto, en redes las fotos se multiplicaron en minutos con miles de likes y comentarios que la coronaron una vez más como referente absoluta del estilo joven argentino.