El vocalista británico cumplió con el sueño de muchos fanáticos y brilló en la noche porteña con la popstar argentina. Ambos entonaron éxitos nostálgicos.

La noche del domingo 2 de noviembre quedará marcada en la memoria de los fanáticos de Tini Stoessel. Lo parecía ser otra presentación del ambicioso FUTTTURA en Tecnópolis, terminó por convertirse en un evento histórico cuando, de manera inesperada, Chris Martin apareció como invitado sorpresa en el escenario.

El vocalista de Coldplay se unió a la cantante argentina desatando la euforia inmediata de los miles de asistentes que colmaban el predio de la quinta fecha. Desde el instante en que Martin fue reconocido, la ovación fue total, mezclando gritos, lágrimas y una emoción colectiva. El momento se viralizó en redes sociales en cuestión de minutos.

Los videos que consolidaron el momento Embed - Chris Martin y Tini Stoessel hicieron historia en Tecnópolis con un show lleno de emoción: las fotos y videos La dupla interpretó dos temas que sellaron la noche. Primero, cantaron “We Pray”, la canción que ambos grabaron para el último álbum de Coldplay. Inmediatamente después, el clima se volvió más íntimo: las luces bajaron y Chris Martin, sonriente y relajado, tomó su guitarra acústica. Con acordes suaves y su característico estilo introspectivo, acompañó a Tini en una versión minimalista de “Carne y Hueso”, una de las baladas más emotivas de la artista.

La química en el escenario fue evidente. Tini, visiblemente conmovida, lució un conjunto de cuero negro, botas altas y una campera corta de plumas. Martin, por su parte, le rindió homenaje al show vistiendo una remera negra diseñada especialmente para la ocasión, con el logo de FUTTTURA.