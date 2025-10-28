El rumor sobre un romance entre Chris Martin y una actriz de Game of Thrones

Mientras tanto, los seguidores de Chris Martin y de la actriz se dividen entre la sorpresa y la curiosidad.

Chris Martin sorprendió a sus seguidores con un rumor. El cantante de Coldplay habría comenzado una relación con Sophie Turner, la actriz de Game of Thrones. Los medios británicos afirman que fueron vistos juntos en una cita secreta en un club de Londres, desatando especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

¿Chris Martin y un nuevo romance? Coldplay Chris Martin hizo una pícara advertencia al público en el último concierto de Coldplay. Shutterstock. Según el Daily Mail, la actriz de 29 años coincidió con Chris Martin durante el verano europeo, mientras él ofrecía una serie de conciertos en Wembley como parte de la gira Music of the Spheres. Ella, recién salida de una relación con Peregrine “Perry” Pearson, habría encontrado en el músico de 48 años una compañía inesperada. La conexión, según testigos, fue inmediata.

Sophie Turner, al lado de un nuevo amor. Sophie Turner, al lado de un nuevo amor. Chris Martin también estaba soltero luego de terminar su relación de ocho años con Dakota Johnson. Durante esos días en Londres, fue visto en varios eventos sociales, y su encuentro con Turner habría surgido en ese ambiente de celebridades, música y noches largas. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones, pero las redes no tardaron en encenderse con teorías.