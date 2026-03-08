Bizcocho de banana con harina integral: receta casera fácil para una merienda saludable

Si querés una opción dulce más nutritiva, esta receta de bizcocho de banana con harina integral es ideal. La banana aporta dulzor natural y humedad, mientras que la harina integral le da más textura y sabor. Es un bizcocho fácil de preparar y perfecto para la merienda.

La receta de bizcocho de banana con harina integral suele quedar más húmeda que otros bizcochos gracias a la fruta.

1- En un bol grande pisá las bananas maduras hasta formar un puré .

2- Agregá los huevos , el azúcar , el aceite neutro y la esencia de vainilla , luego mezclá bien.

4- En otro recipiente mezclá la harina integral, el polvo de hornear y la sal.

5- Incorpora los ingredientes secos a la mezcla de banana y mezclá suavemente.

6- Si querés, agregá las nueces picadas para darle más textura.

7- Vuelca la preparación en un molde previamente engrasado.

8- Llevá al horno precalentado a 180 grados y hornea durante 35 a 40 minutos.

Receta de bizcocho integral de banana casero Una ventaja de la receta de bizcocho de banana con harina integral es que se puede enriquecer con nueces, semillas o chips de chocolate. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de bizcocho de banana con harina integral es perfecta para aprovechar bananas maduras y preparar algo rico y nutritivo. La harina integral aporta un sabor más intenso y una textura rústica muy agradable. También puedes sumar chips de chocolate o semillas. Se conserva muy bien hasta tres días en un recipiente hermético y mantiene su humedad gracias a la banana. Incluso muchas veces al día siguiente queda más sabroso, porque los aromas se intensifican y la miga se vuelve todavía más tierna. ¡Y a disfrutar!!.