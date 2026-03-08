Bizcocho de banana con harina integral: receta casera fácil para una merienda saludable
Esta receta es simple un bizcocho de banana con harina integral, húmedo, nutritivo y perfecto para una merienda casera con tu infusión preferida.
Si querés una opción dulce más nutritiva, esta receta de bizcocho de banana con harina integral es ideal. La banana aporta dulzor natural y humedad, mientras que la harina integral le da más textura y sabor. Es un bizcocho fácil de preparar y perfecto para la merienda.
RInde: 8 porciones
Ingredientes
220 gramos de harina integral.
2 bananas maduras (aproximadamente 250 gramos).
150 gramos de azúcar.
3 huevos (aproximadamente 180 gramos).
80 gramos de aceite neutro.
120 gramos de leche.
10 gramos de polvo de hornear.
2 gramos de sal.
5 gramos de esencia de vainilla.
40 gramos de nueces picadas (opcional).
Paso a paso para crear un bizcocho de banana con harina integral delicioso
1- En un bol grande pisá las bananas maduras hasta formar un puré.
2- Agregá los huevos, el azúcar, el aceite neutro y la esencia de vainilla, luego mezclá bien.
3- Sumá la leche y mezclá nuevamente hasta integrar.
4- En otro recipiente mezclá la harina integral, el polvo de hornear y la sal.
5- Incorpora los ingredientes secos a la mezcla de banana y mezclá suavemente.
6- Si querés, agregá las nueces picadas para darle más textura.
7- Vuelca la preparación en un molde previamente engrasado.
8- Llevá al horno precalentado a 180 grados y hornea durante 35 a 40 minutos.
De la cocina a la mesa
Esta receta de bizcocho de banana con harina integral es perfecta para aprovechar bananas maduras y preparar algo rico y nutritivo. La harina integral aporta un sabor más intenso y una textura rústica muy agradable. También puedes sumar chips de chocolate o semillas. Se conserva muy bien hasta tres días en un recipiente hermético y mantiene su humedad gracias a la banana. Incluso muchas veces al día siguiente queda más sabroso, porque los aromas se intensifican y la miga se vuelve todavía más tierna. ¡Y a disfrutar!!.