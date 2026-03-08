Presenta:

Bizcocho de banana con harina integral: receta casera fácil para una merienda saludable

Esta receta es simple un bizcocho de banana con harina integral, húmedo, nutritivo y perfecto para una merienda casera con tu infusión preferida.

Candela Spann

Receta de bizcocho de banana con harina integral fácil y húmedo.

Si querés una opción dulce más nutritiva, esta receta de bizcocho de banana con harina integral es ideal. La banana aporta dulzor natural y humedad, mientras que la harina integral le da más textura y sabor. Es un bizcocho fácil de preparar y perfecto para la merienda.

Cómo hacer bizcocho de banana con harina integral paso a paso
La receta de bizcocho de banana con harina integral suele quedar más húmeda que otros bizcochos gracias a la fruta.

RInde: 8 porciones

Ingredientes

  • 220 gramos de harina integral.

  • 2 bananas maduras (aproximadamente 250 gramos).

  • 150 gramos de azúcar.

  • 3 huevos (aproximadamente 180 gramos).

  • 80 gramos de aceite neutro.

  • 120 gramos de leche.

  • 10 gramos de polvo de hornear.

  • 2 gramos de sal.

  • 5 gramos de esencia de vainilla.

  • 40 gramos de nueces picadas (opcional).

Paso a paso para crear un bizcocho de banana con harina integral delicioso

1- En un bol grande pisá las bananas maduras hasta formar un puré.

2- Agregá los huevos, el azúcar, el aceite neutro y la esencia de vainilla, luego mezclá bien.

3- Sumá la leche y mezclá nuevamente hasta integrar.

4- En otro recipiente mezclá la harina integral, el polvo de hornear y la sal.

5- Incorpora los ingredientes secos a la mezcla de banana y mezclá suavemente.

6- Si querés, agregá las nueces picadas para darle más textura.

7- Vuelca la preparación en un molde previamente engrasado.

8- Llevá al horno precalentado a 180 grados y hornea durante 35 a 40 minutos.

Receta de bizcocho integral de banana casero
Una ventaja de la receta de bizcocho de banana con harina integral es que se puede enriquecer con nueces, semillas o chips de chocolate.

De la cocina a la mesa

Esta receta de bizcocho de banana con harina integral es perfecta para aprovechar bananas maduras y preparar algo rico y nutritivo. La harina integral aporta un sabor más intenso y una textura rústica muy agradable. También puedes sumar chips de chocolate o semillas. Se conserva muy bien hasta tres días en un recipiente hermético y mantiene su humedad gracias a la banana. Incluso muchas veces al día siguiente queda más sabroso, porque los aromas se intensifican y la miga se vuelve todavía más tierna. ¡Y a disfrutar!!.

