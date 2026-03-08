Tiramisú casero irresistible: la receta fácil y cremosa que siempre sorprende en cualquier mesa
Una receta clásica de tiramisú, cremosa, intensa y fácil de preparar, perfecta para un postre especial o para lucirte con un clásico italiano.
Si hay un postre que conquista a todos, es esta receta de tiramisú. Con capas de vainillas, crema de mascarpone y café, este clásico italiano se volvió muy popular en las mesas argentinas. Es un postre elegante, cremoso y perfecto para preparar con anticipación.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
400 gramos de queso mascarpone.
200 gramos de crema de leche.
120 gramos de azúcar.
3 huevos (aproximadamente 180 gramos).
300 gramos de vainillas.
250 gramos de café fuerte frío.
30 gramos de cacao amargo en polvo.
5 gramos de esencia de vainilla.
20 gramos de licor de café (opcional).
Paso a paso para crear un tiramisú delicioso
1- Separá las claras y las yemas de los huevos.
2- En un bol batí las yemas junto con el azúcar hasta obtener una crema clara.
3- Agregá el queso mascarpone y la esencia de vainilla, luego mezclá hasta integrar.
4- En otro recipiente batí la crema de leche hasta que esté semi montada.
5- Incorporá la crema a la mezcla de mascarpone con movimientos suaves.
6- Batí las claras a punto nieve y sumalas a la preparación con movimientos envolventes.
7- Mezclá el café fuerte frío con el licor de café.
8- Mojá las vainillas en el café y acomodalas en una fuente formando la primera capa.
9- Cubrí con una capa de crema de mascarpone y repetí el proceso.
10- Espolvoreá cacao amargo en polvo por encima y llevá a la heladera al menos 4 horas.
De la cocina a la mesa
Preparar tiramisú es una gran forma de disfrutar un postre clásico con muy pocos pasos. La combinación de café, vainillas y crema de mascarpone crea una textura suave y un sabor equilibrado entre dulce y amargo. Lo ideal es dejarlo reposar varias horas en la heladera para que las capas se integren bien. Incluso al día siguiente suele estar todavía mucho más rico. ¡Y a disfrutar!.