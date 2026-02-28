Postre de vainillas y dulce de leche: una receta fácil y bien argentina
Receta de un postre casero en capas con vainillas, crema y dulce de leche, simple de preparar y perfecto para servir frío.
Cuando se busca algo rico y rendidor, este tipo de postre es un salvavidas. Se arma directamente en una fuente, se deja enfriar y listo. Es una receta para preparar con anticipación porque mejora con el reposo en heladera. Además, se puede versionar con frutas, chocolate rallado o incluso café. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (para una fuente mediana)
- 1 paquete de vainillas (200 a 250 g)
- 400 g de dulce de leche
- 250 ml de crema de leche
- 2 cucharadas de azúcar impalpable
- 1 taza de leche (para humedecer las vainillas)
- Opcional: cacao o chocolate rallado para decorar
Paso a paso de la receta
- Batí la crema con el azúcar impalpable hasta que esté firme.
- Colocá una capa de vainillas en la base de la fuente y humedecelas ligeramente con leche, sin empaparlas demasiado.
- Distribuí una capa de dulce de leche por encima.
- Cubrí con una capa de crema batida.
- Repetí el procedimiento hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema.
- Espolvoreá cacao o chocolate rallado si querés.
- Llevá a la heladera al menos 3 horas antes de servir para que tome firmeza.
- Cortá en porciones y serví bien frío. ¡Y listo!