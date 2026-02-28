Presenta:

Estilo

|

Receta

Postre de vainillas y dulce de leche: una receta fácil y bien argentina

Receta de un postre casero en capas con vainillas, crema y dulce de leche, simple de preparar y perfecto para servir frío.

MDZ Estilo

Prepará este postre riquísimo.

Prepará este postre riquísimo.

Cuando se busca algo rico y rendidor, este tipo de postre es un salvavidas. Se arma directamente en una fuente, se deja enfriar y listo. Es una receta para preparar con anticipación porque mejora con el reposo en heladera. Además, se puede versionar con frutas, chocolate rallado o incluso café. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (para una fuente mediana)

  • 1 paquete de vainillas (200 a 250 g)
  • 400 g de dulce de leche
  • 250 ml de crema de leche
  • 2 cucharadas de azúcar impalpable
  • 1 taza de leche (para humedecer las vainillas)
  • Opcional: cacao o chocolate rallado para decorar
postre
Una receta paso a paso para que hagas un postre riquísimo.

Una receta paso a paso para que hagas un postre riquísimo.

Paso a paso de la receta

  1. Batí la crema con el azúcar impalpable hasta que esté firme.
  2. Colocá una capa de vainillas en la base de la fuente y humedecelas ligeramente con leche, sin empaparlas demasiado.
  3. Distribuí una capa de dulce de leche por encima.
  4. Cubrí con una capa de crema batida.
  5. Repetí el procedimiento hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema.
  6. Espolvoreá cacao o chocolate rallado si querés.
  7. Llevá a la heladera al menos 3 horas antes de servir para que tome firmeza.
  8. Cortá en porciones y serví bien frío. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas