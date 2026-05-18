Receta de cuadrados de coco y dulce de leche, la delicia que arrasa

Esta receta de cuadrados de coco y dulce de leche con doble masa es ideal para quienes buscan una versión más abundante y tradicional. La masa suave envuelve un relleno húmedo y dulce irresistible. Es una delicia perfecta para meriendas, mesas dulces o compartir en familia. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 12 cuadrados)

Para la masa:

Harina de trigo — 350 gramos

Manteca — 180 gramos

Azúcar — 120 gramos

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Esencia de vainilla — 5 gramos

Polvo de hornear — 5 gramos

Para el relleno:

Dulce de leche repostero — 350 gramos

Coco rallado — 200 gramos

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Azúcar — 80 gramos

Crema de leche — 100 mililitros

Paso a paso para crear cuadrados de coco y dulce de leche deliciosos

1- Batir la manteca con el azúcar y la esencia de vainilla.

2- Agregar los huevos e incorporar la harina de trigo junto con el polvo de hornear.

3- Formar una masa suave y dividir en dos partes.

4- Estirar una parte y cubrir una fuente rectangular enmantecada.

5- Untar con el dulce de leche repostero.

6- Mezclar el coco rallado, los huevos, el azúcar y la crema de leche.

7- Colocar el relleno sobre el dulce de leche.

8- Estirar la otra parte de masa y cubrir la preparación.

9- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta dorar.

10- Dejar enfriar y cortar en cuadrados antes de servir.

La combinación de ingredientes en esta receta es un éxito La combinación de ingredientes en esta receta es un éxito Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los cuadrados de coco y dulce de leche con doble masa son una verdadera delicia de la pastelería casera. Esta receta combina una masa suave y delicada con un relleno húmedo y lleno de sabor. El coco rallado aporta textura y el dulce de leche suma cremosidad irresistible. Son ideales para acompañar el mate, el café o para servir en reuniones familiares. Además, se conservan muy bien y quedan aún más ricos al día siguiente. Estos cuadrados caseros son abundantes, deliciosos y perfectos para los amantes de los clásicos dulces. ¡A disfrutar!.