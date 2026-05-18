Receta de cuadrados de coco y dulce de leche, la delicia que arrasa
Con doble masa y un relleno cremoso, esta receta de cuadrados de coco y dulce de leche se consolidan como la tendencia dulce del momento.
Esta receta de cuadrados de coco y dulce de leche con doble masa es ideal para quienes buscan una versión más abundante y tradicional. La masa suave envuelve un relleno húmedo y dulce irresistible. Es una delicia perfecta para meriendas, mesas dulces o compartir en familia. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 12 cuadrados)
Para la masa:
- Harina de trigo — 350 gramos
- Manteca — 180 gramos
- Azúcar — 120 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Polvo de hornear — 5 gramos
Para el relleno:
- Dulce de leche repostero — 350 gramos
- Coco rallado — 200 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Azúcar — 80 gramos
- Crema de leche — 100 mililitros
Paso a paso para crear cuadrados de coco y dulce de leche deliciosos
1- Batir la manteca con el azúcar y la esencia de vainilla.
2- Agregar los huevos e incorporar la harina de trigo junto con el polvo de hornear.
3- Formar una masa suave y dividir en dos partes.
4- Estirar una parte y cubrir una fuente rectangular enmantecada.
5- Untar con el dulce de leche repostero.
6- Mezclar el coco rallado, los huevos, el azúcar y la crema de leche.
7- Colocar el relleno sobre el dulce de leche.
8- Estirar la otra parte de masa y cubrir la preparación.
9- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta dorar.
10- Dejar enfriar y cortar en cuadrados antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los cuadrados de coco y dulce de leche con doble masa son una verdadera delicia de la pastelería casera. Esta receta combina una masa suave y delicada con un relleno húmedo y lleno de sabor. El coco rallado aporta textura y el dulce de leche suma cremosidad irresistible. Son ideales para acompañar el mate, el café o para servir en reuniones familiares. Además, se conservan muy bien y quedan aún más ricos al día siguiente. Estos cuadrados caseros son abundantes, deliciosos y perfectos para los amantes de los clásicos dulces. ¡A disfrutar!.