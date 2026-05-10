Torta de coco: la receta fácil y esponjosa para tu merienda

Esta receta de torta de coco es ideal para quienes buscan una opción casera, suave y llena de aroma. El coco aporta una textura húmeda y un sabor delicado que la hace irresistible. Es una delicia fácil, perfecta para meriendas, desayunos o acompañar el mate. ¡Manos a la obra!.

Dale un toque de sabor extra a esta receta de torta de coco

Dale un toque de sabor extra a esta receta de torta de coco

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y el coco rallado.

4- Mezclar suavemente hasta integrar.

5- Volcar la preparación en un molde enmantecado.

6- Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que la torta esté dorada.

Si te guata el coco esta receta es para vos Si te gusta el coco esta receta es para vos Shutterstock

De la cocina a la mesa

La torta de coco es una opción clásica y muy aromática para disfrutar algo dulce casero. Esta receta logra una textura húmeda y suave gracias al coco rallado, que además aporta un sabor delicado y muy característico. Es ideal para acompañar el café, el té o el mate en cualquier momento del día. Además, se puede enriquecer con dulce de leche o glasé para darle un toque extra. Esta torta casera es simple, rendidora y perfecta para quienes disfrutan de sabores tradicionales y suaves. ¡A disfrutar!