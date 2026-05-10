Torta de coco: la receta fácil y esponjosa para tu merienda
Receta de torta de coco, húmeda, esponjosa y fácil ideal para meriendas o desayunos caseros. Seguí el paso a paso y lográ una torta súper esponjosa.
Esta receta de torta de coco es ideal para quienes buscan una opción casera, suave y llena de aroma. El coco aporta una textura húmeda y un sabor delicado que la hace irresistible. Es una delicia fácil, perfecta para meriendas, desayunos o acompañar el mate. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Harina leudante — 250 gramos
- Azúcar — 180 gramos
- Huevo — 3 unidades (180 gramos)
- Leche — 150 mililitros
- Aceite — 100 mililitros
- Coco rallado — 120 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear una torta de coco deliciosa
1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina leudante y el coco rallado.
4- Mezclar suavemente hasta integrar.
5- Volcar la preparación en un molde enmantecado.
6- Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que la torta esté dorada.
De la cocina a la mesa
La torta de coco es una opción clásica y muy aromática para disfrutar algo dulce casero. Esta receta logra una textura húmeda y suave gracias al coco rallado, que además aporta un sabor delicado y muy característico. Es ideal para acompañar el café, el té o el mate en cualquier momento del día. Además, se puede enriquecer con dulce de leche o glasé para darle un toque extra. Esta torta casera es simple, rendidora y perfecta para quienes disfrutan de sabores tradicionales y suaves. ¡A disfrutar!