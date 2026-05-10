Receta de brownie de garbanzos: la opción saludable que triunfa

Receta de brownie de garbanzos, una opción saludable, húmeda y fácil ideal para disfrutar algo dulce y nutritivo.

Candela Spann

Esta receta de brownie de garbanzos tenés que probarla

Esta receta de brownie de garbanzos es ideal para quienes buscan una opción saludable, húmeda y llena de sabor. Los garbanzos aportan una textura suave y nutritiva sin necesidad de harina tradicional. Es una preparación fácil, perfecta para disfrutar algo dulce y diferente. ¡Manos a la obra!

Tenés que probar esta receta
Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Garbanzos cocidos — 400 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Cacao amargo — 40 gramos
  • Miel — 100 gramos
  • Aceite — 50 mililitros
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Polvo de hornear — 5 gramos
  • Chips de chocolate — 80 gramos

Paso a paso para crear un brownie de garbanzos delicioso

1- Colocar los garbanzos cocidos en una procesadora.

2- Agregar los huevos, el cacao amargo, la miel, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.

4- Incorporar el polvo de hornear y los chips de chocolate.

5- Volcar la preparación en un molde enmantecado.

6- Hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos.

7- Dejar enfriar antes de cortar el brownie.

Esta es una receta para que disfrutes todo el sabor
De la cocina a la mesa

El brownie de garbanzos es una alternativa saludable y deliciosa a la versión tradicional. Esta receta logra una textura húmeda y un sabor intenso a chocolate, sin utilizar harina refinada. Es ideal para quienes buscan incorporar legumbres de una manera diferente y disfrutar un postre más nutritivo. Además, se prepara fácilmente en procesadora y con pocos ingredientes. Se puede servir solo, con frutas o con un poco de mantequilla de maní. Este brownie casero es práctico, original y perfecto para darse un gusto equilibrado. ¡A disfrutar!.

