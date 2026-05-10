Presenta:

Tendencias

|

Receta

La receta perfecta de papas gratinadas con crema, lista en minutos

La receta infalible de papas gratinadas con crema: un clásico reconfortante y fácil de preparar que eleva cualquier comida.

Candela Spann

Esta receta de papas gratinadas con crema es la mejor del mundo

Esta receta de papas gratinadas con crema es la mejor del mundo

Shutterstock

Esta receta de papas gratinadas al horno con crema es ideal para quienes buscan una guarnición cremosa, dorada y llena de sabor. La combinación de papas tiernas con crema y queso crea un plato irresistible. Es una receta fácil, perfecta para acompañar carnes o disfrutar sola. ¡Manos a la obra!

Receta de papas gratinadas con crema, una delicia
Receta de papas gratinadas con crema, una delicia

Receta de papas gratinadas con crema, una delicia

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Papas — 800 gramos
  • Crema de leche — 300 mililitros
  • Queso rallado — 150 gramos
  • Ajo — 1 diente
  • Manteca — 30 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Nuez moscada — 2 gramos

Paso a paso para crear papas gratinadas al horno con crema deliciosas

1- Pelar y cortar las papas en rodajas finas.

2- Frotar una fuente con el ajo y enmantecar con la manteca.

3- Disponer una capa de papas en la fuente.

4- Agregar parte de la crema de leche, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

5- Repetir las capas hasta terminar los ingredientes.

6- Cubrir con el queso rallado.

7- Hornear a 180 °C durante 45 a 50 minutos hasta que estén tiernas y doradas.

Papas gratinadas con crema, la receta perfecta
Papas gratinadas con crema, la receta perfecta

Papas gratinadas con crema, la receta perfecta

De la cocina a la mesa

Las papas gratinadas al horno con crema son una de las guarniciones más clásicas y deliciosas. Esta receta logra una textura suave y cremosa por dentro, con una capa dorada irresistible por encima. Es ideal para acompañar carnes, pollo o incluso para servir como plato principal. Además, se puede enriquecer con hierbas, panceta o distintos quesos según el gusto. Su preparación es simple y el resultado siempre sorprende. Estas papas caseras son reconfortantes, sabrosas y perfectas para disfrutar una comida bien completa. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas