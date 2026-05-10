La receta perfecta de papas gratinadas con crema, lista en minutos

Esta receta de papas gratinadas al horno con crema es ideal para quienes buscan una guarnición cremosa, dorada y llena de sabor. La combinación de papas tiernas con crema y queso crea un plato irresistible. Es una receta fácil, perfecta para acompañar carnes o disfrutar sola. ¡Manos a la obra!

Receta de papas gratinadas con crema, una delicia

Receta de papas gratinadas con crema, una delicia

1- Pelar y cortar las papas en rodajas finas.

2- Frotar una fuente con el ajo y enmantecar con la manteca.

3- Disponer una capa de papas en la fuente.

4- Agregar parte de la crema de leche, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

5- Repetir las capas hasta terminar los ingredientes.

6- Cubrir con el queso rallado.

7- Hornear a 180 °C durante 45 a 50 minutos hasta que estén tiernas y doradas.

Papas gratinadas con crema, la receta perfecta Papas gratinadas con crema, la receta perfecta Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las papas gratinadas al horno con crema son una de las guarniciones más clásicas y deliciosas. Esta receta logra una textura suave y cremosa por dentro, con una capa dorada irresistible por encima. Es ideal para acompañar carnes, pollo o incluso para servir como plato principal. Además, se puede enriquecer con hierbas, panceta o distintos quesos según el gusto. Su preparación es simple y el resultado siempre sorprende. Estas papas caseras son reconfortantes, sabrosas y perfectas para disfrutar una comida bien completa. ¡A disfrutar!