Receta de pastel de papas: un clásico argentino imperdible
Aprendé cómo hacer pastel de papas con esta receta para que te salga con el puré cremoso y un relleno de carne exquisito.
El pastel de papas es una preparación que combina lo mejor de dos mundos: un buen puré cremoso y un rico relleno de carne bien condimentado. En la versión más tradicional argentina, el relleno suele incluir cebolla y a veces huevo duro o aceitunas. Es una receta rendidora, genial para compartir, y también muy versátil porque se puede adaptar con pollo, vegetales o incluso versiones más livianas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (para 4 porciones)
Para el puré
- 800 g de papas
- 50 g de manteca
- 100 ml de leche
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
Para el relleno
- 400 g de carne picada
- 1 cebolla grande
- 1/2 morrón (opcional)
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de pimentón
- Sal y pimienta a gusto
- 2 huevos duros (opcional)
- 50 g de queso rallado
Paso a paso de la receta
- Pelar las papas, cortarlas y hervirlas en agua con sal hasta que estén tiernas.
- Pisarlas y mezclar con manteca, leche, sal y pimienta hasta lograr un puré cremoso. Reservar.
- Picar la cebolla y el morrón. Cocinarlos en una sartén con aceite hasta que estén blandos.
- Incorporar la carne picada y cocinar hasta que esté dorada.
- Agregar sal, pimienta y pimentón. Mezclar bien.
- Incorporar el huevo duro picado si se desea.
- En una fuente para horno colocar una capa de puré, luego el relleno de carne y cubrir con el resto del puré.
- Espolvorear queso rallado por encima.
- Llevar al horno a 200 °C durante 20 a 25 minutos hasta que la superficie esté dorada.
- Retirar y dejar reposar unos minutos antes de servir. ¡Y listo!