Receta de pastel de papas: un clásico argentino imperdible

El pastel de papas es una preparación que combina lo mejor de dos mundos: un buen puré cremoso y un rico relleno de carne bien condimentado. En la versión más tradicional argentina, el relleno suele incluir cebolla y a veces huevo duro o aceitunas. Es una receta rendidora, genial para compartir, y también muy versátil porque se puede adaptar con pollo, vegetales o incluso versiones más livianas. ¡Manos a la obra!