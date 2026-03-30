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Receta de pastel de papas: un clásico argentino imperdible

Aprendé cómo hacer pastel de papas con esta receta para que te salga con el puré cremoso y un relleno de carne exquisito.

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Receta de pastel de papas al estilo argentino fácil y rendidor.

Receta de pastel de papas al estilo argentino fácil y rendidor.

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El pastel de papas es una preparación que combina lo mejor de dos mundos: un buen puré cremoso y un rico relleno de carne bien condimentado. En la versión más tradicional argentina, el relleno suele incluir cebolla y a veces huevo duro o aceitunas. Es una receta rendidora, genial para compartir, y también muy versátil porque se puede adaptar con pollo, vegetales o incluso versiones más livianas. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (para 4 porciones)

Para el puré

  • 800 g de papas
  • 50 g de manteca
  • 100 ml de leche
  • Sal a gusto
  • Pimienta a gusto

Para el relleno

  • 400 g de carne picada
  • 1 cebolla grande
  • 1/2 morrón (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 huevos duros (opcional)
  • 50 g de queso rallado
El pastel de papas que se reinventa. Foto: Recetas Nestlé
El pastel de papas más rico.

El pastel de papas más rico.

Paso a paso de la receta

  1. Pelar las papas, cortarlas y hervirlas en agua con sal hasta que estén tiernas.
  2. Pisarlas y mezclar con manteca, leche, sal y pimienta hasta lograr un puré cremoso. Reservar.
  3. Picar la cebolla y el morrón. Cocinarlos en una sartén con aceite hasta que estén blandos.
  4. Incorporar la carne picada y cocinar hasta que esté dorada.
  5. Agregar sal, pimienta y pimentón. Mezclar bien.
  6. Incorporar el huevo duro picado si se desea.
  7. En una fuente para horno colocar una capa de puré, luego el relleno de carne y cubrir con el resto del puré.
  8. Espolvorear queso rallado por encima.
  9. Llevar al horno a 200 °C durante 20 a 25 minutos hasta que la superficie esté dorada.
  10. Retirar y dejar reposar unos minutos antes de servir. ¡Y listo!

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