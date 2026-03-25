El secreto en esta receta de la gelatina con yogur más suave y aireada
Sorprendé con esta receta de gelatina con yogur casera, fresca, liviana y súper fácil, ideal para un postre rico, económico y perfecto para cualquier momento.
Esta receta de gelatina con yogur es una opción fresca, liviana y muy fácil de preparar, ideal para quienes buscan un postre rico sin complicaciones. Combina la suavidad del yogur con la textura divertida de la gelatina, logrando un resultado colorido y delicioso, perfecto para grandes y chicos en cualquier época del año.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 2 sobres de gelatina sabor frutal (14 gramos cada uno).
- 500 mililitros de agua caliente.
- 500 mililitros de agua fría.
- 500 gramos de yogur natural o de vainilla.
- 100 gramos de azúcar (opcional).
Paso a paso para crear una gelatina con yogur delicioso
1- Disolvé la gelatina en el agua caliente y mezclá bien hasta que no queden grumos.
2- Sumá el agua fría y dejá entibiar la preparación.
3- En un bowl, mezclá el yogur con el azúcar hasta lograr una textura suave.
4- Incorporá la gelatina ya tibia al yogur, integrando bien todos los ingredientes.
5- Volcá la mezcla en un molde o recipientes individuales.
6- Llevá a la heladera durante al menos 4 horas hasta que esté firme.
7- Desmoldá o serví directamente bien fría.
De la cocina a la mesa
Esta receta de gelatina con yogur es perfecta para cuando querés algo dulce, fresco y liviano sin prender el horno. La combinación de la gelatina con el yogur genera una textura cremosa y aireada que encanta a todos. Además, podés jugar con distintos sabores y colores para hacerla más divertida, ideal si hay chicos en casa. Es una opción económica, rápida y versátil que podés preparar con anticipación y tener lista en la heladera. Sin dudas, un postre simple pero rendidor que siempre cumple y se adapta a cualquier ocasión. ¡Disfrutala!.