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El secreto en esta receta de la gelatina con yogur más suave y aireada

Sorprendé con esta receta de gelatina con yogur casera, fresca, liviana y súper fácil, ideal para un postre rico, económico y perfecto para cualquier momento.

Candela Spann

Gelatina con yogur irresistible: receta cremosa y súper fácil

Gelatina con yogur irresistible: receta cremosa y súper fácil

Infobae

Esta receta de gelatina con yogur es una opción fresca, liviana y muy fácil de preparar, ideal para quienes buscan un postre rico sin complicaciones. Combina la suavidad del yogur con la textura divertida de la gelatina, logrando un resultado colorido y delicioso, perfecto para grandes y chicos en cualquier época del año.

Un postre fresco y rápido
Es una receta muy popular en postres livianos.

Es una receta muy popular en postres livianos.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes

  • 2 sobres de gelatina sabor frutal (14 gramos cada uno).
  • 500 mililitros de agua caliente.
  • 500 mililitros de agua fría.
  • 500 gramos de yogur natural o de vainilla.
  • 100 gramos de azúcar (opcional).

Paso a paso para crear una gelatina con yogur delicioso

1- Disolvé la gelatina en el agua caliente y mezclá bien hasta que no queden grumos.

2- Sumá el agua fría y dejá entibiar la preparación.

3- En un bowl, mezclá el yogur con el azúcar hasta lograr una textura suave.

4- Incorporá la gelatina ya tibia al yogur, integrando bien todos los ingredientes.

5- Volcá la mezcla en un molde o recipientes individuales.

6- Llevá a la heladera durante al menos 4 horas hasta que esté firme.

7- Desmoldá o serví directamente bien fría.

Una postre súper aireado
La receta se puede presentar en capas para un efecto visual atractivo.

La receta se puede presentar en capas para un efecto visual atractivo.

De la cocina a la mesa

Esta receta de gelatina con yogur es perfecta para cuando querés algo dulce, fresco y liviano sin prender el horno. La combinación de la gelatina con el yogur genera una textura cremosa y aireada que encanta a todos. Además, podés jugar con distintos sabores y colores para hacerla más divertida, ideal si hay chicos en casa. Es una opción económica, rápida y versátil que podés preparar con anticipación y tener lista en la heladera. Sin dudas, un postre simple pero rendidor que siempre cumple y se adapta a cualquier ocasión. ¡Disfrutala!.

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