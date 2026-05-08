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Hígado con cebolla: la receta tradicional, nutritiva y llena de sabor

Receta de hígado con cebolla, un plato tradicional, nutritivo y lleno de sabor ideal para comidas caseras.

Candela Spann

Receta práctica para toda la familia

Receta práctica para toda la familia

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Esta receta de hígado con cebolla es ideal para quienes disfrutan de sabores intensos y comidas tradicionales. La cebolla caramelizada aporta dulzura y equilibra perfectamente el sabor del hígado. Es una preparación simple, nutritiva y perfecta para una comida casera diferente. ¡Manos a la obra!.

Una receta súper nutritiva
Una receta s&uacute;per nutritiva

Una receta súper nutritiva

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Hígado vacuno — 600 gramos
  • Cebolla — 3 unidades
  • Ajo — 2 dientes
  • Aceite — 30 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Perejil fresco — 10 gramos

Paso a paso para crear hígado con cebolla delicioso

1- Cortar el hígado vacuno en bifes o tiras.

2- Cortar la cebolla en pluma fina.

3- Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla hasta dorar.

4- Agregar el ajo picado y cocinar unos minutos más.

5- Incorporar el hígado y cocinar vuelta y vuelta para que no se endurezca.

6- Condimentar con sal y pimienta.

7- Servir con perejil fresco picado por encima.

Receta fácil de hígado con cebolla
Receta f&aacute;cil de h&iacute;gado con cebolla

Receta fácil de hígado con cebolla

De la cocina a la mesa

El hígado con cebolla es una preparación clásica y muy nutritiva de la cocina casera. Esta receta combina el sabor intenso del hígado con el toque dulce y suave de la cebolla caramelizada. Es una opción rica en hierro y proteínas, ideal para quienes buscan comidas completas y tradicionales. Además, se prepara rápidamente y con pocos ingredientes. Se puede acompañar con puré, papas o ensaladas para completar el plato. Este hígado casero es una alternativa simple, económica y llena de sabor para variar el menú diario. ¡A disfrutar!.

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