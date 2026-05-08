Hígado con cebolla: la receta tradicional, nutritiva y llena de sabor

Esta receta de hígado con cebolla es ideal para quienes disfrutan de sabores intensos y comidas tradicionales. La cebolla caramelizada aporta dulzura y equilibra perfectamente el sabor del hígado . Es una preparación simple, nutritiva y perfecta para una comida casera diferente. ¡Manos a la obra!.

2- Cortar la cebolla en pluma fina.

3- Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla hasta dorar.

4- Agregar el ajo picado y cocinar unos minutos más.

5- Incorporar el hígado y cocinar vuelta y vuelta para que no se endurezca.

6- Condimentar con sal y pimienta.

7- Servir con perejil fresco picado por encima.

Receta fácil de hígado con cebolla Receta fácil de hígado con cebolla Shutterstock

De la cocina a la mesa

El hígado con cebolla es una preparación clásica y muy nutritiva de la cocina casera. Esta receta combina el sabor intenso del hígado con el toque dulce y suave de la cebolla caramelizada. Es una opción rica en hierro y proteínas, ideal para quienes buscan comidas completas y tradicionales. Además, se prepara rápidamente y con pocos ingredientes. Se puede acompañar con puré, papas o ensaladas para completar el plato. Este hígado casero es una alternativa simple, económica y llena de sabor para variar el menú diario. ¡A disfrutar!.