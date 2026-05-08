Hígado con cebolla: la receta tradicional, nutritiva y llena de sabor
Receta de hígado con cebolla, un plato tradicional, nutritivo y lleno de sabor ideal para comidas caseras.
Esta receta de hígado con cebolla es ideal para quienes disfrutan de sabores intensos y comidas tradicionales. La cebolla caramelizada aporta dulzura y equilibra perfectamente el sabor del hígado. Es una preparación simple, nutritiva y perfecta para una comida casera diferente. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Hígado vacuno — 600 gramos
- Cebolla — 3 unidades
- Ajo — 2 dientes
- Aceite — 30 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Perejil fresco — 10 gramos
Paso a paso para crear hígado con cebolla delicioso
1- Cortar el hígado vacuno en bifes o tiras.
2- Cortar la cebolla en pluma fina.
3- Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla hasta dorar.
4- Agregar el ajo picado y cocinar unos minutos más.
5- Incorporar el hígado y cocinar vuelta y vuelta para que no se endurezca.
6- Condimentar con sal y pimienta.
7- Servir con perejil fresco picado por encima.
De la cocina a la mesa
El hígado con cebolla es una preparación clásica y muy nutritiva de la cocina casera. Esta receta combina el sabor intenso del hígado con el toque dulce y suave de la cebolla caramelizada. Es una opción rica en hierro y proteínas, ideal para quienes buscan comidas completas y tradicionales. Además, se prepara rápidamente y con pocos ingredientes. Se puede acompañar con puré, papas o ensaladas para completar el plato. Este hígado casero es una alternativa simple, económica y llena de sabor para variar el menú diario. ¡A disfrutar!.