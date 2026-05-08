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Receta de berenjenas rellenas: un plato gratinado y casero

Receta de berenjenas rellenas, una opción casera, gratinada y deliciosa ideal para almuerzos o cenas completas.

Candela Spann

Prepará esta receta de berenjenas rellenas

Prepará esta receta de berenjenas rellenas

Shutterstock

Esta receta de berenjenas rellenas es ideal para quienes buscan una comida casera, completa y llena de sabor. Las berenjenas se combinan con un relleno jugoso y gratinado irresistible. Es una preparación versátil, perfecta para almuerzos o cenas nutritivas y deliciosas. ¡Manos a la obra!.

Receta deliciosa para llevar a tu mesa
Receta deliciosa para llevar a tu mesa

Receta deliciosa para llevar a tu mesa

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Berenjenas — 4 unidades
  • Carne picada — 400 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Morrón — 1 unidad
  • Tomate triturado — 300 gramos
  • Queso rallado — 150 gramos
  • Aceite — 30 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos
  • Orégano — 3 gramos

Paso a paso para crear berenjenas rellenas deliciosas

1- Cortar las berenjenas al medio y ahuecarlas.

2- Cocinar las berenjenas en horno durante 15 minutos.

3- Picar la pulpa extraída y reservar.

4- Rehogar la cebolla y el morrón en el aceite.

5- Agregar la carne picada y cocinar hasta dorar.

6- Incorporar la pulpa de berenjena, el tomate triturado, la sal, la pimienta y el orégano.

7- Rellenar las berenjenas y cubrir con el queso rallado.

8- Gratinar en horno a 180 °C durante 15 minutos.

Receta de berenjenas rellenas
Receta de berenjenas rellenas

Receta de berenjenas rellenas

De la cocina a la mesa

Las berenjenas rellenas son una opción deliciosa y muy completa para cualquier comida. Esta receta combina verduras, carne y queso en una preparación gratinada llena de sabor. Es ideal para quienes buscan platos caseros y nutritivos. Además, se puede adaptar fácilmente con rellenos vegetarianos o distintos quesos según el gusto. Su presentación es atractiva y su preparación sencilla, perfecta para compartir en familia. Estas berenjenas caseras son prácticas, rendidoras y una excelente forma de incorporar más vegetales a la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.

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