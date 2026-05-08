Receta de berenjenas rellenas: un plato gratinado y casero
Receta de berenjenas rellenas, una opción casera, gratinada y deliciosa ideal para almuerzos o cenas completas.
Esta receta de berenjenas rellenas es ideal para quienes buscan una comida casera, completa y llena de sabor. Las berenjenas se combinan con un relleno jugoso y gratinado irresistible. Es una preparación versátil, perfecta para almuerzos o cenas nutritivas y deliciosas. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Berenjenas — 4 unidades
- Carne picada — 400 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Morrón — 1 unidad
- Tomate triturado — 300 gramos
- Queso rallado — 150 gramos
- Aceite — 30 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Orégano — 3 gramos
Paso a paso para crear berenjenas rellenas deliciosas
1- Cortar las berenjenas al medio y ahuecarlas.
2- Cocinar las berenjenas en horno durante 15 minutos.
3- Picar la pulpa extraída y reservar.
4- Rehogar la cebolla y el morrón en el aceite.
5- Agregar la carne picada y cocinar hasta dorar.
6- Incorporar la pulpa de berenjena, el tomate triturado, la sal, la pimienta y el orégano.
7- Rellenar las berenjenas y cubrir con el queso rallado.
8- Gratinar en horno a 180 °C durante 15 minutos.
De la cocina a la mesa
Las berenjenas rellenas son una opción deliciosa y muy completa para cualquier comida. Esta receta combina verduras, carne y queso en una preparación gratinada llena de sabor. Es ideal para quienes buscan platos caseros y nutritivos. Además, se puede adaptar fácilmente con rellenos vegetarianos o distintos quesos según el gusto. Su presentación es atractiva y su preparación sencilla, perfecta para compartir en familia. Estas berenjenas caseras son prácticas, rendidoras y una excelente forma de incorporar más vegetales a la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.