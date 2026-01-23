Milanesas de berenjena: receta fresca, fácil y crujiente para el verano

Esta receta de milanesas de berenjena es una opción crujiente, sabrosa y fácil de preparar, ideal para quienes buscan una alternativa vegetal sin perder textura ni sabor. Perfecta para almuerzos cotidianos o cenas ligeras, combina ingredientes simples y un proceso sencillo con resultados siempre deliciosos para toda la familia feliz.

Esta receta es una de las alternativas vegetarianas más populares en muchos países.

1- Lava las berenjenas y córtalas en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor.

2- Colócalas en un colador con sal y déjalas reposar 20 minutos para quitar el amargor.

3- Enjuágalas y sécalas bien con papel de cocina.

4- Bate los huevos en un bol y condiméntalos con sal y pimienta.

5- Mezcla el pan rallado con el ajo en polvo y el perejil.

6- Pasa cada rodaja por huevo y luego por pan rallado.

7- Fríe en aceite caliente hasta que estén doradas o hornéalas a 200 °C por 20 minutos.

8- Retira y escurre el exceso de aceite antes de servir.

Gracias a esta receta, la berenjena se convierte en un plato principal completo. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las milanesas de berenjena son una receta versátil que demuestra que la cocina vegetal puede ser reconfortante y llena de sabor. Su preparación permite múltiples acompañamientos, desde ensaladas frescas hasta purés o arroces. Además, pueden hornearse o freírse según preferencia, adaptándose a distintos estilos de alimentación. Esta receta es ideal para aprovechar berenjenas de temporada y reducir el consumo de carne sin resignar disfrute. Prepararlas en casa garantiza un resultado más saludable, económico y personalizable, perfecto para compartir en familia o guardar y disfrutar en otra comida, casera, sencilla y siempre bien recibida por grandes y chicos en cualquier ocasión. ¡A disfrutar!