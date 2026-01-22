La opción ideal para el verano: tacos de pollo para comer con la mano

Estos tacos de pollo son una receta sabrosa, rendidora y muy fácil de adaptar al gusto local. Ideales para el verano, se comen con la mano, no requieren demasiada elaboración y funcionan perfecto para compartir. Jugosos, bien condimentados y frescos, resuelven almuerzos informales, cenas relajadas o encuentros con amigos sin complicarse. ¡Manos a la obra!