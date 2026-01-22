Presenta:

La opción ideal para el verano: tacos de pollo para comer con la mano

Receta de tacos de pollo, ideal para el verano: fáciles, sabrosos y frescos, perfectos para compartir en casa o disfrutar al aire libre.

Candela Spann

Prepará tacos deliciosos en verano
Shutterstock

Estos tacos de pollo son una receta sabrosa, rendidora y muy fácil de adaptar al gusto local. Ideales para el verano, se comen con la mano, no requieren demasiada elaboración y funcionan perfecto para compartir. Jugosos, bien condimentados y frescos, resuelven almuerzos informales, cenas relajadas o encuentros con amigos sin complicarse. ¡Manos a la obra!

Estos tacos de pollo serán tus favoritos durante este verano
Ingredientes (rinde 8 tacos)

  • Pechuga de pollo: 500 gramos

  • Tortillas de trigo o maíz: 8 unidades

  • Tomate: 2 unidades

  • Lechuga: 1 planta chica

  • Cebolla morada: ½ unidad

  • Jugo de limón: 2 cucharadas

  • Aceite de oliva: 2 cucharadas

  • Pimentón: 1 cucharadita

  • Comino: ½ cucharadita

  • Sal: a gusto

  • Pimienta: a gusto

Paso a paso para lograr unos tacos 100% deliciosos

  • Cortá el pollo en tiras y condimentalo con sal, pimienta, pimentón y comino.

  • Doralo en una sartén con aceite de oliva hasta que quede bien cocido y jugoso.

  • Cortá el tomate en cubos, la cebolla morada en pluma y lavá la lechuga.

  • Calentá las tortillas apenas para que estén flexibles.

  • Armá los tacos colocando pollo, verduras y un chorrito de jugo de limón.

La comida definitiva de verano, tacos de pollo
De la cocina a la mesa

Servilos recién armados para que mantengan textura y frescura. Podés acompañarlos con salsas suaves, palta pisada o crema agria. Son ideales para mesas informales, comidas al aire libre o cenas rápidas. Cada comensal puede armar su taco, lo que los vuelve prácticos, participativos y perfectos para el clima relajado del verano. ¡A disfrutar!

