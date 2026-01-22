La opción ideal para el verano: tacos de pollo para comer con la mano
Receta de tacos de pollo, ideal para el verano: fáciles, sabrosos y frescos, perfectos para compartir en casa o disfrutar al aire libre.
Estos tacos de pollo son una receta sabrosa, rendidora y muy fácil de adaptar al gusto local. Ideales para el verano, se comen con la mano, no requieren demasiada elaboración y funcionan perfecto para compartir. Jugosos, bien condimentados y frescos, resuelven almuerzos informales, cenas relajadas o encuentros con amigos sin complicarse. ¡Manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 8 tacos)
-
Pechuga de pollo: 500 gramos
Tortillas de trigo o maíz: 8 unidades
Tomate: 2 unidades
Lechuga: 1 planta chica
Cebolla morada: ½ unidad
Jugo de limón: 2 cucharadas
Aceite de oliva: 2 cucharadas
Pimentón: 1 cucharadita
Comino: ½ cucharadita
Sal: a gusto
Pimienta: a gusto
Paso a paso para lograr unos tacos 100% deliciosos
-
Cortá el pollo en tiras y condimentalo con sal, pimienta, pimentón y comino.
Doralo en una sartén con aceite de oliva hasta que quede bien cocido y jugoso.
Cortá el tomate en cubos, la cebolla morada en pluma y lavá la lechuga.
Calentá las tortillas apenas para que estén flexibles.
Armá los tacos colocando pollo, verduras y un chorrito de jugo de limón.
De la cocina a la mesa
Servilos recién armados para que mantengan textura y frescura. Podés acompañarlos con salsas suaves, palta pisada o crema agria. Son ideales para mesas informales, comidas al aire libre o cenas rápidas. Cada comensal puede armar su taco, lo que los vuelve prácticos, participativos y perfectos para el clima relajado del verano. ¡A disfrutar!