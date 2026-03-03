Cinco consejos clave para un maquillaje ideal en los días cálidos

El verano argentino presenta un desafío particular a la hora de maquillarse. El calor intenso, la transpiración, la humedad y la exposición prolongada al sol hacen que los productos duren menos y que la piel requiera cuidados específicos. En este contexto, adaptar la rutina de maquillaje no solo mejora el resultado estético, sino que también protege la piel y aporta mayor comodidad durante el día. A continuación, cinco consejos fundamentales para lograr un maquillaje fresco, duradero y acorde a la temporada.

Durante el verano, la base de un buen maquillaje no está en la cantidad de producto, sino en la preparación previa de la piel. Una limpieza adecuada, seguida de una hidratación liviana, permite que el maquillaje se asiente mejor y dure más tiempo. Las texturas en gel o emulsiones ligeras son las más recomendadas, ya que hidratan sin aportar sensación grasosa.

Un paso clave es el protector solar, que debe aplicarse siempre antes del maquillaje. Existen opciones específicas para el rostro que no dejan brillo ni residuos y funcionan como una excelente prebase. Una piel bien cuidada reduce la necesidad de cubrir imperfecciones con productos pesados.

Las bases densas y de alta cobertura suelen resultar incómodas en verano y tienden a correrse con el calor. La recomendación es optar por fórmulas livianas, como bases fluidas, BB creams o tónicos con color, que unifican el tono sin sobrecargar la piel.

También es importante que los productos sean de larga duración y resistentes al agua o al sudor. Aplicar poca cantidad y difuminar bien ayuda a lograr un acabado natural y evita el efecto “acartonado” que suele aparecer con las altas temperaturas.

3. Sellar estratégicamente para evitar el brillo

El brillo excesivo es uno de los principales problemas del maquillaje en verano, especialmente en la zona T del rostro (frente, nariz y mentón). Para controlarlo, el uso de polvos sueltos y traslúcidos es fundamental, pero siempre de manera moderada.

La clave está en sellar solo las zonas necesarias y evitar cubrir todo el rostro con polvo. De esta forma, se mantiene un aspecto fresco y luminoso sin perder fijación. Llevar papeles matificantes en la cartera también es una buena alternativa para absorber el exceso de oleosidad sin sumar capas de maquillaje.

maquillaje Freepik

4. Priorizar productos resistentes y tonos naturales

En verano, el maquillaje de ojos y labios también debe adaptarse al clima. Sombras en crema, delineadores y máscaras de pestañas a prueba de agua ofrecen mayor duración y evitan manchas indeseadas. En cuanto a los colores, los tonos tierra, durazno y rosados suaves acompañan mejor la luz natural de la temporada.

Para los labios, los bálsamos con color, los labiales cremosos o los tintes son opciones prácticas y cómodas. Además de aportar color, hidratan y resisten mejor el calor que los labiales tradicionales de larga duración, que pueden resultar pesados.

5. Apostar por un look simple y funcional

El último consejo resume a todos los anteriores: en verano, menos es más. Un maquillaje ideal es aquel que acompaña el ritmo del día sin sentirse incómodo. Unificar el tono, resaltar cejas y pestañas, sumar un toque de rubor y un color sutil en los labios suele ser suficiente para lograr un look prolijo y fresco.

El maquillaje veraniego debe adaptarse a la vida cotidiana, a las vacaciones y a las actividades al aire libre. Elegir productos versátiles y fáciles de retocar permite mantener una imagen cuidada sin dedicarle demasiado tiempo.