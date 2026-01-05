Magui Bravi, irreconocible: el cambio de look que marca un giro en su carrera

No te pierdas todos los detalles y fotos de la transformación de look más profunda de Magui Bravi. ¡Mirá!

Magui Bravi atravesó uno de los cambios más profundos de su carrera reciente, y no solo en términos profesionales. Su última aparición pública sorprendió por una imagen completamente distinta a la que había construido durante años, y se trató de un corte de pelo drástico y corto, que la volvió prácticamente irreconocible para parte del público.

Durante gran parte de su recorrido mediático, Magui sostuvo una estética marcada por una melena larguísima, que llegaba hasta la cintura y funcionaba casi como un sello identitario. Esa imagen, asociada a una etapa muy concreta de su carrera, quedó atrás cuando la actriz asumió un desafío cinematográfico que le exigía un desprendimiento literal y simbólico. Para un proyecto de cine recientemente filmado, recibió una referencia clara sobre la imagen que debía construir y no dudó en avanzar.

El corte implicó soltar una cabellera que había sido parte de su presencia pública durante años, lo cual llevó a resignificar esa marca visual supuso también revisar su lugar dentro del mundo del espectáculo y aceptar que la imagen, en el cine, es una herramienta narrativa antes que un rasgo inamovible.

Aunque el cambio se produjo semanas atrás, la actriz reconoció que aún atravesó un proceso de adaptación personal al nuevo look. La transformación no solo impactó en cómo fue percibida externamente, sino también en la manera en que ella misma se reconoció frente al espejo.

En paralelo, Magui Bravi dejó atrás una fase central de su carrera para enfocarse plenamente en la actuación. Su participación en Desde Adentro, la nueva película de terror argentina, marcó un punto de inflexión que terminó de sellar esta redefinición identitaria.