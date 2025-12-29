El impactante look veraniego de Chechu Bonelli: "Volví a ser yo"

Todas las fotos y detalles de Chechu Bonelli y su look de alto verano con un gran mensaje personal. ¡Mirá!

En medio de un año atravesado por cambios personales y exposición mediática, Chechu Bonelli volvió con una sesión de fotos ligada a un mensaje íntimo. La periodista y modelo compartió imágenes en microbikini que rápidamente se viralizaron, no solo por el estilismo elegido, sino también por las palabras que las acompañaron.

El look respondió a las tendencias de alto verano, luciendo una bikini metalizada y bicolor, con corpiño strapless beige y verde azulado, combinada con una bombacha colaless al tono.

Por encima del traje de baño, sumó un top de malla beige con brillos, corto y de mangas largas, una prenda que elevó el conjunto y aportó un toque glam. El beauty look acompañó con el pelo suelto con ondas estilo sirena y el maquillaje en tonos neutros, a cargo de Celeste Uría.

Las imágenes, realizadas en el marco de una entrevista para la revista ¡Hola! Argentina, fueron furor en Instagram. Sin embargo, fue la reflexión escrita por Chechu la que terminó de darle profundidad al posteo.

“Se va acercando de a poco el final de este 2025. Fue un año de mucho aprendizaje y mucha reflexión que iré compartiendo en unos días. Ha sido tan movilizante todo. Me quedo con algo que dije hace unos días en la nota que me hicieron: después de mucho tiempo, siento que volví a ser yo…”, escribió.