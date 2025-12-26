El look y el saludo viral de La Mona Jiménez: una Nochebuena en familia

El ícono del cuarteto, La Mona Jiménez, celebró lejos de los escenarios y cerca de sus seres queridos. No te pierdas su look.

La Navidad de La Mona Jiménez lo mostró como una figura que trasciende escenarios y épocas. El ícono del cuarteto eligió celebrar rodeado de naturaleza, animales y, sobre todo, de su familia, en una quinta. La celebración reunió a hijos, nietos y yernos en un clima distendido, atravesado por risas y una sensación de unión que se filtró en cada imagen compartida.

Para la ocasión, el look que La Mona eligió constó de un jean negro, remera blanca y una camisa blanca y negra con temática de caballos y establos; una elección cómoda, coherente con el paisaje natural y con su estilo personal, siempre reconocible.

La moda, en este caso, no buscó protagonismo, sino más bien funcionalidad.

Desde sus propias redes, el cantante también dejó un mensaje que sintetizó el espíritu de la noche. “Ni la lluvia, ni los rayos pueden parar esta unión de familia para festejar la Navidad”.