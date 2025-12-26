Luciana Salazar posó junto a su hija Matilda con looks impactantes para Navidad

Madre e hija celebraron con estilismos a juego y espíritu festivo. No te pierdas las fotos que compartió Luciana Salazar.

La Navidad 2025 se vivió como un gran álbum colectivo donde las celebridades argentinas compartieron, una vez más, imagenes que estuvieron atravesadas por la moda. Lejos de producciones muy excesivas, muchas figuras eligieron looks que funcionaron en el clima festivo desde una mirada más cercana.

En ese contexto, Luciana Salazar volvió a mostrarse junto a su hija Matilda en un estilismo coordinado que ya se convirtió en sello personal. Ambas apostaron al rojo, un clásico navideño que, lejos de resultar obvio, se reinterpretó con siluetas actuales y detalles bien definidos. Luciana llevó un vestido mini con falda balloon que combinó con sandalias de taco alto, mientras que Matilda eligió un vestido rojo con cuello blanco a contratono.

El look de Matilda se completó con sandalias de cuero rojas con detalle de moño, reforzando una estética infantil elegante, cuidada y coherente con el espíritu de la fecha. El composé no se sintió forzado, sino natural, casi como una extensión del vínculo madre e hija que ambas suelen compartir en redes.