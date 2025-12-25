Navidad en familia y look fashionista: así celebraron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario

La Navidad volvió a reunir a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario , la ciudad donde nacieron y a la que regresan cada año para celebrar en familia. Aprovechando el receso de la temporada tras el cierre del calendario con Inter Miami , la pareja eligió pasar la Nochebuena en un clima de intimidad y calma.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Antonela compartió una serie de imágenes de la celebración con un mensaje breve: “Feliz Navidad”, acompañado por un emoji de un árbol navideño y un corazón blanco. Sin mostrar a sus hijos ni exponer escenas privadas, el posteo mantuvo un perfil cuidado y sobrio.

Las fotos dejaron ver una mesa larga armada para una cantidad considerable de invitados, vestida en tonos blancos y dorados. Vajilla clásica, copas de cristal y una ambientación iluminada por velas marcaron el tono de una cena elegante, pensada al detalle.

En otra de las imágenes se destacaron los dulces típicos de la fecha, entre ellos panettones artesanales y figuras de chocolate con motivos navideños, que aportaron el costado más tradicional a la celebración familiar.

La cena de Navidad de los Messi en Rosario fue con una mesa larga. Foto: ig/@antonelaroccuzzo.

En el mismo posteo, Antonela también mostró la vajilla elegida para la ocasión: platos blancos con detalles dorados que reforzaron la estética elegante de una Navidad en familia, sin estridencias y con sello propio.

El look navideño de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La postal más esperada fue la de la pareja posando junta. Relajados y sonrientes, sorprendieron al romper con los colores clásicos de la Navidad. Antonela lució un vestido largo amarillo pastel, mientras que Messi eligió una camisa estampada combinada con bermudas claras y zapatillas blancas.

Como todos los años, la imagen fue tomada en su casa del country Kentucky, en la localidad de Funes. Esta vez, la pareja decidió mostrarse sola y volvió a llamar la atención por sus elecciones de moda, alejadas del blanco, verde o rojo habituales.

Antonela optó por un vestido largo amarillo con lunares en relieve, breteles finos y un escote profundo hasta la cintura, con tiras con piedras al tono como detalle central. Completó el look con sandalias altas con plataformas. Messi, en tanto, apostó por una camisa estampada en blanco y marrón, bermudas sastreras de lino y zapatillas blancas, en una combinación canchera y descontracturada.