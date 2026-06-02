Es hincha de River, dirigió a Messi y fue ofrecido para ser DT de Boca en lugar de Úbeda
Tras confirmarse la salida del Sifón Úbeda, comenzaron a surgir candidatos para ocupar el banco de Boca.
La salida de Claudio Úbeda abrió un nuevo capítulo en Boca. Con el final de su ciclo ya confirmado y la necesidad de definir un reemplazante antes del inicio de la pretemporada, el presidente Juan Román Riquelme junto al director deportivo Marcelo Delgado empezaron a analizar alternativas para encarar el segundo semestre.
En ese contexto, uno de los nombres que fue acercado a la dirigencia es el de Jorge Sampaoli. El exentrenador de la Selección argentina, que dirigió a Lionel Messi en el Mundial de Rusia 2018, vuelve a aparecer en la órbita xeneize, tal como ocurrió durante la gestión de Daniel Angelici.
Jorge Sampaoli apareció como opción para dirigir a Boca tras la salida de Úbeda
La posibilidad no es nueva. El propio Sampaoli recordó recientemente que estuvo muy cerca de asumir en Boca años atrás. “Estuve dos veces a un paso de ir con Daniel Angelici”, reveló en una entrevista con Radio La Red. Incluso contó que dirigentes del club viajaron a Chile para reunirse con él y que luego mantuvo encuentros en Buenos Aires para avanzar en las negociaciones.
"Boca quería que yo esté. Me mostraron la Bombonera de noche con las luces prendidas para seducirme. Estuve a un paso de ir, pero la decisión fue mía de no venir", agregó el entrenador de 66 años, quien actualmente se encuentra sin club y analiza nuevas oportunidades para continuar su carrera.
Uno de los aspectos que más llamó la atención en torno a su nombre es su reconocido fanatismo por River. Sin embargo, Sampaoli aseguró que eso nunca sería un impedimento para dirigir al eterno rival. "Yo me hago hincha de cada equipo que dirijo. Ser hincha de River no me condiciona para dirigir Boca", sostuvo. Mientras tanto, en el Xeneize continúan evaluando opciones para encontrar al sucesor de Úbeda antes del comienzo de la pretemporada.