Es hincha de River, dirigió a Messi y fue ofrecido para ser DT de Boca en lugar de Úbeda

El exentrenador de la Selección argentina fue acercado a la dirigencia xeneize mientras Riquelme busca al sucesor de Claudio Úbeda.

La salida de Claudio Úbeda abrió un nuevo capítulo en Boca. Con el final de su ciclo ya confirmado y la necesidad de definir un reemplazante antes del inicio de la pretemporada, el presidente Juan Román Riquelme junto al director deportivo Marcelo Delgado empezaron a analizar alternativas para encarar el segundo semestre.

En ese contexto, uno de los nombres que fue acercado a la dirigencia es el de Jorge Sampaoli. El exentrenador de la Selección argentina, que dirigió a Lionel Messi en el Mundial de Rusia 2018, vuelve a aparecer en la órbita xeneize, tal como ocurrió durante la gestión de Daniel Angelici.

Jorge Sampaoli apareció como opción para dirigir a Boca tras la salida de Úbeda Jorge Sampaoli reveló que estuvo muy cerca de dirigir a Boca Radio La Red

La posibilidad no es nueva. El propio Sampaoli recordó recientemente que estuvo muy cerca de asumir en Boca años atrás. “Estuve dos veces a un paso de ir con Daniel Angelici”, reveló en una entrevista con Radio La Red. Incluso contó que dirigentes del club viajaron a Chile para reunirse con él y que luego mantuvo encuentros en Buenos Aires para avanzar en las negociaciones.

"Boca quería que yo esté. Me mostraron la Bombonera de noche con las luces prendidas para seducirme. Estuve a un paso de ir, pero la decisión fue mía de no venir", agregó el entrenador de 66 años, quien actualmente se encuentra sin club y analiza nuevas oportunidades para continuar su carrera.