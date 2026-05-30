Juan Román Riquelme recibió una noticia clave en la búsqueda del sucesor de Úbeda como DT de Boca

Boca busca entrenador para el repechaje de la Sudamericana y una declaración de uno de los candidatos modificó el panorama. En medio de las versiones que lo ubican como uno de los candidatos de Juan Román Riquelme para reemplazar a Claudio Úbeda , el DT argentino aseguró que su futuro inmediato está ligado a Toluca y que no analiza otras ofertas.

En la previa de la final de la Concachampions entre Toluca y Tigres, Antonio Mohamed fue contundente al referirse a su situación contractual. "Ya programamos la pretemporada, mi cabeza está puesta acá. Hay charlas con la directiva, rearmado de equipo y tenemos que hacer un montón de planes", explicó.

Lejos de dejar una puerta abierta, Mohamed fue terminante cuando le consultaron sobre un posible cambio de rumbo. "Tengo dos caminos: o sigo acá en Toluca o me voy a mi casa a descansar. Lo más seguro es que me quede acá porque estoy muy contento", afirmó.

Las palabras del Turco Mohamed cuando le preguntaron sobre su futuro. pic.twitter.com/YsW06jJHCW

De esta manera, Boca pierde a uno de los entrenadores que aparecían en la lista de posibles reemplazantes para iniciar el nuevo ciclo. La dirigencia pretende tener al nuevo DT definido antes del comienzo de la pretemporada, prevista para el 18 de junio.

Las declaraciones contrastan con las que el propio Mohamed había realizado a fines de 2025, cuando reconoció públicamente su interés por dirigir al Xeneize. En aquella oportunidad admitió que le seducía la posibilidad de sentarse en el banco de Boca.

Sin embargo, también aclaró que jamás recibió un llamado formal de la dirigencia. "No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados, pero de Boca no me llamaron nunca. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva", había expresado.

Riquelme sigue buscando entrenador

Con Mohamed descartado y Néstor Lorenzo prácticamente fuera de carrera por su participación con Colombia en el Mundial 2026, el presidente xeneize deberá acelerar la búsqueda de un nuevo conductor para el equipo.

La prioridad de Boca será afrontar el repechaje de la Copa Sudamericana ante O'Higgins de Chile, una serie que se presenta como decisiva para el semestre y para el futuro deportivo de la institución.