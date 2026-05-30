Pergolini apuntó contra Riquelme por la eliminación de Boca en la Libertadores: "Sabemos de quién es la culpa"

La insólita y tempranera eliminación de Boca Juniors en fase de grupos de la Copa Libertadores dejó mucha tela para cortar. Tras la derrota contra Universidad Católica , no fueron pocos los que quedaron apuntados: desde los jugadores y el cuerpo técnico, hasta la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme .

El presidente xeneize, muy cuestionado desde hace mucho tiempo, viene recibiendo innumerables críticas en las últimas 48 horas. Desde que asumió a fines de 2023, el equipo no ha vuelto a ganar un título y no peleó ningún torneo internacional, ni siquiera en la Sudamericana, y hasta llegó a quedarse todo el 2025 sin competencia continental.

Entre las distintas voces que se sumaron para pegarle al exenganche, se destaca la de Mario Pergolini , quien fuera compañero suyo de gestión entre 2019 y 2021, durante los primeros dos años de la presidencia de Jorge Amor Ameal en la Ribera, que los tuvo a los dos como vicepresidentes.

"Estoy de mal humor. Ayer no tuvimos una buena noche. No la pasamos bien, pero bueno, las buenas ya van a venir, no es nuestra culpa. Ya sabemos de quién es la culpa...", apuntó contra Román, sin nombrarlo, el conductor este viernes en su programa Otro Día Perdido por Canal Trece, 24 horas después de la eliminación de Boca.

Desde antes su salida del club en 2021, Pergolini mantiene una muy mala relación con Riquelme. No han sido porcas ni leves las críticas que le hizo en los últimos años y hasta se sumó a la lista de Andrés Ibarra y Mauricio Macri en las elecciones de 2023, aunque luego se alejaría de la agrupación opositora.