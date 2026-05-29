Encuesta para Bosteros: ¿Mauricio Macri o Juan Román Riquelme?

El pueblo boquense, para bien o para mal, los llama por su nombre. Mauricio es Macri y Román es Riquelme . Enfrentados desde todas las épocas. En su tiempo de jugador, Riquelme se plantó frente al palco del presidente Macri y adoptó en medio del partido la postura del Topo Gigio. Sin tapujos.

Desde que asumió la presidencia Román, Mauricio afirma que con su gestión, el ex 10 “está destrozando el club día a día”.

Los adherentes a Macri denuncian abiertamente una conducta indebida del hermano menor de Riquelme en el manejo de entradas y vínculos con los barras.

En estas épocas, sectores del peronismo bonaerense tantean a Riquelme para que incursione en la política de la provincia de Buenos Aires. Los tiempos y la situación apremian. Algunos refieren a La Cámpora, otros a los barones intendentes. Para todos los gustos.

Eso no es prioritario para el pueblo boquense y el Esto es Boca. Se trata de ganar “siempre”. El buen gusto y el estilo es otra cosa. Secundario.

Pasó el tiempo de los títulos y logros resonantes y la modificación del estadio llevados adelante por Mauricio.

Es época de control férreo del fútbol por Román, con sus modos y a su gusto. Pasan entrenadores, jugadores costosos o no, a exclusiva voluntad del presidente.

Había Consejo de fútbol, con Serna, Cascini, Bermúdez y Delgado, hasta que Román se cansó, enojó y disolvió, quedándose sólo con Delgado. El fútbol boquense es exclusividad propia.

La promesa de arreglar y ampliar el estadio sigue en promesa. Enfrente ”los primos” anunciaron techado y aumento a 100.000 espectadores de capacidad. Duele al ego bostero ese avance.

Consuelo: ambos sufren en lo deportivo. Van para tres años de decepciones. Los dos más poderosos y populares, del país del seleccionado último campeón del mundo, penan en el campo de juego.

Boca Cruzeiro Se lamenta Boca. El equipo de Úbeda no pudo contra Cruzeiro en un final con jugadas polémicas y ahora está obligado a ganar en la última fecha para clasificar. Fotobaires

La eliminación en la primera ronda en la copa Libertadores caló hondo en los xeneises. Consultados los hinchas a la salida del estadio, una gran mayoría focalizó su bronca y decepción en Román.

¿Querrá Mauricio intentar volver a la presidencia? Casi imposible. Si apoyar a uno de los suyos.

Uno es recuerdo de logros y mejora del estadio. Román era promesa de idolatría y experiencia exitosa en la cancha y revalorización del Esto es Boca. Hasta ahora en deuda.

Sufre y se lacera el pueblo boquense. En 2027 hay elecciones. Se reeditara Mauricio vs Román. Es muy posible. Optá en la encuesta por quién te inclinás.