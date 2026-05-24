¿Mauricio Macri candidato en 2027? El PRO no lo descarta y enfrenta a Milei con la interna libertaria

El escenario político argentino comienza a configurarse de cara al futuro a largo plazo. Tras semanas de un perfil inusualmente alto, Mauricio Macri avanza con su gira federal “Próximo Paso”, la cual lo llevó recientemente a Mendoza para sellar una foto política de peso junto al gobernador radical Alfredo Cornejo . En este contexto de reactivación, desde las filas del PRO ya no ocultan las ambiciones electorales de su fundador de cara a las elecciones presidenciales de 2027 .

La legisladora porteña y exjefa de la Oficina Anticorrupción (OA) , Laura Alonso , fue una de las primeras voces en manifestar públicamente el sentir del partido. En declaraciones radiales, Alonso fue contundente al afirmar que “nada debe ser descartado” respecto a una nueva postulación del exmandatario.

Según explicó la dirigente, la gira actual funciona como un “paso de reencuentro” clave para visibilizar el armado territorial antes de oficializar nombres en las listas: “Uno no puede vislumbrar una precandidatura presidencial de nadie si antes no demuestra que tiene territorio, dirigentes y personas que lo siguen”.

La hoja de ruta de Macri ya acumula paradas en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y Mendoza, y tiene agendados sus próximos hitos el 28 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires (donde se reunirá con legisladores nacionales y provinciales) y el 5 de junio en Santa Fe .

El rearmado del PRO no se limita a las recorridas, sino que viene acompañado de un marcado distanciamiento discursivo de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) . Durante su participación en el foro del Círculo de Montevideo, Macri no ahorró calificativos para describir la conducción del presidente Javier Milei.

Milei le hizo caso a Macri. Foto: Noticias Argentinas Foto: Noticias Argentinas

“Es un liderazgo emocional, absolutamente emocional. Él se ve como un profeta”, lanzó el expresidente. Si bien le reconoció al libertario un "profundo estudio de las ideas", advirtió críticamente que le falta entusiasmo por la gestión práctica y concluyó que “al Presidente lo aísla el simbolismo”.

Esta postura refleja la tensión latente que inauguró el "Manifiesto Próximo Paso" a comienzos de mayo, un documento del PRO que apuntó contra la "soberbia y arrogancia" de quienes frenan el cambio desde adentro, leído en la Casa Rosada como una presión de Macri para negociar espacios de poder.

Alonso también se sumó a las advertencias al analizar las disputas dentro del Gobierno, tomando como ejemplo la reciente exclusión de la vicepresidenta Victoria Villarruel del Tedeum del 25 de Mayo. Evocando al Martín Fierro, la legisladora advirtió que “una interna de este calibre pone en riesgo el éxito” de la gestión actual y recordó que los cruces fratricidas de 2023 ya le costaron la presidencia al PRO.

El factor Adorni: el PRO pide explicaciones ante la Justicia

La relación entre ambos espacios sumó un nuevo foco de conflicto a raíz de la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por el fiscal federal Gerardo Pollicita en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito. La causa pone la lupa sobre el crecimiento patrimonial del funcionario, que incluye la compra de un departamento en Caballito y una propiedad en el country Indio Cuá, cuya remodelación habría costado 245.000 dólares abonados en efectivo.

el quemado inauguracion adorni cornejo marin caras (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

Al respecto, Alonso fue tajante al marcar la cancha éticamente: “La sociedad espera que el jefe de gabinete dé explicaciones en la justicia”. Desde el entorno de Adorni anticiparon que presentarán la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) de 2025 antes del plazo límite del 31 de julio para disipar sospechas.

¿Funcional al kirchnerismo? La ironía de Macri

Frente al avance del exmandatario, las respuestas del oficialismo no tardaron en llegar. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había deslizado que una nueva postulación de Macri en 2027 terminaría siendo "funcional al kirchnerismo".

Fiel a su estilo, Mauricio Macri recogió el guante y desestimó la acusación con una fuerte ironía: “Pregúntenle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años”, retrucó, ratificando que el PRO buscará disputar el liderazgo de la agenda del cambio en la Argentina sin someterse a la tutela libertaria.