Mauricio Macri sorprendió con una foto junto a Vozinha y anunció un proyecto clave

En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Mauricio Macri sorprendió con una foto junto a su hija Antonia y Vozinha , el arquero de Cabo Verde que fue una de las grandes figuras del torneo. Además, anunció que trabajará con el futbolista en un proyecto clave.

A través de su cuenta de Instagram, el expresidente compartió una imagen con el arquero caboverdiano que sembró incertidumbre sobre su encuentro.

Según la publicación del propio Macri, en la reunión acordaron impulsar una iniciativa destinada a niños y jóvenes de Cabo Verde.

“En Nueva York esperando la final con Vozinha, con quien acordamos hacer un programa de fútbol y educación digital a través de la Fundación FIFA para los chicos de Cabo Verde”, escribió el líder del PRO.

Desde enero de 2020, Mauricio Macri se desempeña como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, la organización que impulsa proyectos sociales vinculados al fútbol en distintos países.

La entidad desarrolla programas destinados a promover la inclusión, la educación y el desarrollo de niños y jóvenes a través del deporte, además de iniciativas relacionadas con el cuidado del ambiente. Su Junta Directiva está integrada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a Sonia Fulford e Isha Johansen.

Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que sorprendió en el Mundial

Vozinha, cuyo nombre real es Josimar Dias, tiene 40 años y fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde.

El arquero desarrolló gran parte de su carrera en el Grupo Deportivo Chaves, de Portugal, y durante más de 15 años defendió el arco de su selección. Antes de convertirse en futbolista profesional trabajó como electricista y logró llegar a la selección después de postularse a una convocatoria realizada por la federación a través de LinkedIn.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue figura en el Mundial. Getty Images

Tras su destacada actuación en la Copa del Mundo, despertó el interés de varios clubes. En las últimas horas trascendió que Colo Colo de Chile le realizó una oferta formal para incorporarlo.

"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", expresó el arquero.

Además, su nombre también fue vinculado con un posible interés de Inter Miami, aunque hasta el momento no existe una negociación formal. El futbolista quedó en libertad de acción luego de finalizar su vínculo con el G.D. Chaves de la Segunda División de Portugal.