"En honor a los ingleses...": el eufórico posteo de Mauricio Macri tras el triunfo de la Selección Argentina

Tras el pase a la final de la Copa del Mundo, el referente político elogió el planteo táctico de Lionel Scaloni y la personalidad de la Scaloneta.

Una postal familiar en el estadio que despertó la rápida reacción de la exprimera dama y encendió las redes sociales. / Instagram @mauriciomacri

El agónico triunfo por 2 a 1 de la Selección Argentina ante Inglaterra no solo paralizó al país, sino que convocó a destacadas figuras en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Entre los hinchas que alentaron desde la platea estuvo el expresidente Mauricio Macri, quien viajó acompañado por su hija Antonia y por Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada.

El posteo de Macri para festejar la victoria de Argentina Tras consumarse la histórica remontada que depositó al equipo de Lionel Scaloni en una nueva final del mundo, el exmandatario utilizó sus redes sociales para expresar su euforia. Con una foto familiar en la que se los ve sonrientes en la tribuna, Macri compartió un mensaje repleto de entusiasmo y con un guiño muy particular para los rivales de turno.

Valentina Barbier, hija de Juliana Awada, acompañó a su hermana y al expresidente en el Mercedes-Benz Stadium. X Captura "QUÉ PERSONALIDAD TIENE ESTE EQUIPO! Qué cambios hizo el técnico! En honor a los ingleses se lo voy a decir en inglés… que huevos tienen!!! GRACIAS, GRACIAS POR TANTO!", escribió en su cuenta de Instagram, rindiéndose ante el carácter de los jugadores y la lectura de juego del entrenador.

La publicación no tardó en captar la atención de los usuarios y la primera en reaccionar fue Juliana Awada. La exprimera dama dejó su marca en el posteo con un tierno gesto digital: colocó corazones de color azul y blanco en la sección de comentarios, formando la bandera nacional en señal de unión familiar y orgullo patrio.