El sorpresivo mensaje de Liam Gallagher por el triunfo de la Selección argentina que se volvió viral

El cantante de Oasis reaccionó en X a la victoria de Argentina y su posteo se volvió viral en la red social. ¡Mirá lo que dijo!

La Selección argentina venció 2 a 1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y consiguió el pasaje a la gran final. El conjunto albiceleste se quedó con la victoria gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Del otro lado, Inglaterra no pudo evitar la derrota y quedó fuera de la pelea por el título.

El triunfo del equipo de Lionel Scaloni no solo fue celebrado por los hinchas, sino que además generó repercusiones fuera del mundo del fútbol. Una de las reacciones más comentadas fue la de Liam Gallagher.

Lautaro Martínez, autor del inolvidable 2-1 de la Selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial. EFE Aunque antes del encuentro el líder de Oasis había manifestado su deseo de ver a la selección inglesa en la final, una vez terminado el partido cambió el tono y reconoció el mérito del conjunto argentino con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

"Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado!", escribió el músico en X. La publicación alcanzó dos millones y medio de visualizaciones y acumuló miles de comentarios, entre ellos numerosos mensajes de argentinos que le agradecieron el gesto.