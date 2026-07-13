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Liam Gallagher

La inesperada confesión de Liam Gallagher sobre Argentina antes de la semifinal ante Inglaterra

El cantante británico sorprendió con una declaración inesperada en la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra y encendió la polémica entre los fanáticos.

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Foto: X @OasisMania.
Foto: X @OasisMania.

El cantante del grupo Oasis, Liam Gallagher, señaló que “es duro” tenerle un cariño a Argentina y a su “hermosa gente”, pero no quiere que la Selección nacional derrote a Inglaterra en una de las semifinales del Mundial 2026, duelo que se desarrollará el próximo miércoles, desde las 16, en Atlanta y que definirá al segundo finalista de la cita.

En un mensaje que publicó el músico británico en su cuenta de X, una frase rápidamente se viralizó entre hinchas argentinos e ingleses, en medio de la expectativa por el cruce que definirá a uno de los finalistas del torneo.

“Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, escribió Liam Gallagher, en respuesta a una usuaria, según la publicación visible en su perfil de X.

Gallagher ya había tenido cruces y comentarios futboleros durante el Mundial 2026, especialmente con usuarios argentinos, en medio de debates sobre la pasión de las hinchadas y el recorrido de Inglaterra en la Copa del Mundo.

La publicación la realizó antes de una semifinal cargada de historia: Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en un Mundial en un partido atravesado por antecedentes deportivos, políticos y culturales.

La Selección argentina viene de eliminar a Suiza, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega y buscará volver a una final mundialista después de décadas de frustraciones.

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