La inesperada confesión de Liam Gallagher sobre Argentina antes de la semifinal ante Inglaterra

El cantante británico sorprendió con una declaración inesperada en la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra y encendió la polémica entre los fanáticos.

El cantante del grupo Oasis, Liam Gallagher, señaló que “es duro” tenerle un cariño a Argentina y a su “hermosa gente”, pero no quiere que la Selección nacional derrote a Inglaterra en una de las semifinales del Mundial 2026, duelo que se desarrollará el próximo miércoles, desde las 16, en Atlanta y que definirá al segundo finalista de la cita.

En un mensaje que publicó el músico británico en su cuenta de X, una frase rápidamente se viralizó entre hinchas argentinos e ingleses, en medio de la expectativa por el cruce que definirá a uno de los finalistas del torneo.

“Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, escribió Liam Gallagher, en respuesta a una usuaria, según la publicación visible en su perfil de X.

It’s tough out here loving Argentina and all its beautiful people but not wanting them to win — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 13, 2026 Gallagher ya había tenido cruces y comentarios futboleros durante el Mundial 2026, especialmente con usuarios argentinos, en medio de debates sobre la pasión de las hinchadas y el recorrido de Inglaterra en la Copa del Mundo.

La publicación la realizó antes de una semifinal cargada de historia: Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en un Mundial en un partido atravesado por antecedentes deportivos, políticos y culturales.